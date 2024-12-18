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日本媒體專題報導台南400 描述古都多元面貌

中央社／ 台南18日電

「日經亞洲」以台南400為主題，刊出「漫步台南-台灣的文化之都」專題，書寫台南歷經不同政權影響，人民如何銘記歷史，推動台灣民主化進程，促進多元族群認同。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「日經亞洲」（Nikkei Asia）以台南400為主題的專題報導，緊扣城市文化、歷史、產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，以1624年台南和台灣一起面向國際為起點。

報導指稱台南是台灣文化搖籃，描述台南數百年來保存城市記憶，以歷史保存、產業發展為經，以宗教信仰、飲食文化等常民生活痕跡為緯，推廣台南傳統，呈現美食文化，包括牛肉湯、小卷米粉等鮮美料理、及許多適合國際遊客探訪的特色店家。

台南市長黃偉哲接受採訪表示，台南是兼具古今、融合新舊的城市，保有各時期歷史遺跡，舊城區和老巷弄呈現獨特古都風貌，豐富歷史造就「文化首都」美名，科技也形塑台南城市特色，隨著台積電等大廠進駐，台南也成為半導體等高科技產業領頭羊。

日本經濟新聞」是亞洲最大獨立財經媒體，「日經亞洲」是日經旗下英文出版物，曾獲許多新聞大獎肯定。

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