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雲林觀光人次破2千萬刷新高 西螺福興宮將加入神隊友
雲林縣現有5處交通部全國核定觀光遊憩據點，今年截至11月止，5處據點觀光人次突破2千萬，為歷史最佳，雲林縣府爭取將「西螺福興宮」納入觀光遊憩據點，已經通過，明年將成為「神」隊友，預期明年觀光人數可望突破3千萬，再創新高。
雲林縣現有交通部核定觀光遊憩據點僅有5處，包含北港朝天宮、北港武德宮、劍湖山、草嶺、綠色隧道，今年已刷新觀光人次紀錄，突破2千萬人，其中朝天宮及武德宮，分別以943萬及830萬人次占據全國熱門宗教場所前二名。
縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年西螺福興宮已進行人流統計，截至11月止觀光人次560萬人，縣府已提報納入第6處觀光遊憩據點，獲交通部觀光署核定。
陳璧君表示，朝天宮因人潮眾多，無法使用科技統計人次，只提報團客人數就突破900萬人次，縣府計畫與中華電信合作，明年將朝天宮周邊散客人次也納入，在朝天宮、武德宮、西螺福興宮「神」隊友助攻下，觀光人數可望再創新高，突破3千萬。
陳璧君表示，縣府除爭取西螺福興宮成為雲林第6個觀光遊憩據點，也計畫打造從西螺大橋沿縣道145線(西螺-虎尾-土庫-元長-北港)的雲林朝聖大道，展現宗教大縣觀光魅力。
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