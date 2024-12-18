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歲末寒冬里長伯愛心年菜11年不中斷 年年加碼近500人認捐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標，圖為去年發送年菜情形。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標，圖為去年發送年菜情形。圖／楊石旭提供

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，從第1年30多份，到今年543份，募集很快達標，共近500名愛心人士認捐，還有愛心總舖師3道年菜今年不加價。

人稱「石頭里長」楊石旭說，1年1度認捐愛心年菜, 今年邁入第11年，這11年來，大家秉著「人飢己飢」同理心，幫助許多邊緣人好過年，今年認捐的年菜有3道：「筍乾封肉」、「魚翅羹」、「櫻花蝦油飯」，每份3道菜1100元，感謝近500位認購人，很快額滿，遲到認捐人相約明年再認捐。

楊石旭說，今年愛心年菜下月13日上午9點發送，去年愛心年菜委託朴子警分局3個聯合派出所 (朴子、港墘、六腳)，將其中400份年菜分發到家戶，讓管區員警參與深入基層弱勢家庭。

年菜發送對象來自由鄉市公所村里長、員警訪視，包括低收入戶、貧困邊緣戶、獨居老人及弱勢家庭等，年年發送份數增加，說明「世上苦人多、艱苦人、獨老增加」。

楊石旭說，年菜原是要送給文化里內弱勢家庭及獨居老人，為他們加菜，沒想到獲得各界熱烈回響，1年比1年增加，第1年募集30多份，第2年70多份，第3年140幾份，第4年將近50份，第5年到357份，第6年391份，第7年421份，第8年450份， 第9年480份， 第10年532份，今年第11年增到543份， 讓朴子及周邊六腳、東石2鄉弱勢家庭，都能享用到過年的美食，非常感謝大家的愛心。

楊石旭表示，3道年菜由布袋過溝味芳津總舖師許庭維與兒子許絨富製作，雖年菜食材漲價，他們不漲價，要以好手藝、好食材美味料理，讓弱勢家庭過好年。

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標，圖為去年發送年菜情形。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標，圖為去年發送年菜情形。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標，圖為去年發送年菜情形。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增到朴子警分局轄管3鄉市，今年543份，募集很快達標，圖為去年發送年菜情形。圖／楊石旭提供

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