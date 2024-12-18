書店寒冬...嘉義市又1間老字號大人物書店將吹熄燈號

嘉義市蛋黃區中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月30日吹熄燈號；不到4個月，又1間經營逾30年的「大人物書店」，最近門口高掛結束營業拍賣布條，明年2月熄燈，連日吸引許多客人搶買便宜書籍及文具，歲末傳來「書店寒冬」，讓人感嘆書店成時代眼淚。

位在市立體育場對面的大人物書店，共有地上1層及地下室共2層樓經營面積，書籍及文具多樣化，是許多讀書人、老嘉義一常去的書店，得知書店要熄燈，上午開門營業，許多客人前來買書、買文具，客人說，「又將少1家書店可去了」。

鄭姓店長說，大人物書店明年2月結束營業，一般文具6折、書本單本79折、3本75折出清，書籍文具品項多，店內有4名員工，會結束營業是受少子化、網路書局文具折扣競爭衝擊，電子書讓買紙本書民眾下滑，又遭疫情打擊，書店難生存。

國內知名獨立書局、洪雅書局業者洪雅文化協會總幹事余國信說，大人物書店是他過去讀嘉工常逛的書店，書店經營遭受網路書局文具折扣競爭衝擊，又政府沒有關照傳統書店，一間間老字號書店關門，讓城市少了文化書香據點，業者被迫須複合經營、辦講座等才能生存。

余國信感慨說，文化部對實體書店補助計畫，給了掛書店之名的咖啡廳、簡餐、藝文展覽空間，大多會寫計畫案申請多，幾乎沒有關照到傳統書局，這些業者才真的在拚書業。