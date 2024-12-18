公車智慧等車 台南擴辦

大台南公車智慧等車系統透過App、QR Code或候車亭實體按鍵來提醒司機下一站有乘客，6月3條路線試辦，交通局宣布昨起再增45條路線，但民眾反映有設實體鍵不多，長輩使用不便；市府表示，視需求陸續建置。

交通局表示，大台南公車的智慧等車服務在70路、橘9、橘9-1路線試辦，受到市民好評，昨起服務擴大至紅、藍、綠幹支線，共計再增45條路線、1801站，還有221輛公車已完成智慧升級。

交通局說，預計下月黃、棕、橘幹支線上線，明年上半年就可擴展至全市路線。

交通局長王銘德說，民眾可透過大台南公車App、虛擬智慧站牌QR Code或候車亭鍵盤3種方式，查看所有路線的預估到站時間，按下「我要上車」按鈕，系統將傳送訊息至駕駛座旁的車機，提醒下一站有乘客等候，另，若即將進站的公車為低地板或無障礙車輛，系統會顯示「輪椅上車」選項，能通知司機做準備。

不過民眾反映，有智慧等車功能的路線中，站體設實體按鍵的仍少，因公車族很多是長輩，恐怕不太會用手機操作這功能，建議多設實體鍵。公共運輸處長吳俁之說，目前有19處實體按鍵，將會在醫院附近等候車亭視需求陸續建置。