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大同太保校區 嘉縣擬做亞創二館

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
大同技術學院太保校區未來擬作為亞創二館，明年10月將由縣府經發處規畫。記者黃于凡／攝影
大同技術學院太保校區未來擬作為亞創二館，明年10月將由縣府經發處規畫。記者黃于凡／攝影

大同技術學院退場後，嘉義市府、縣府分別承購嘉市和太保校區，縣府規畫未來作為亞洲無人機AI創新應用研發中心二館，議員昨質詢說，太保校區面積大可多方使用，且目前代管的民和國中面臨棒球隊無場地可用；教育處回應，會幫找場地。

縣府教育處長李美華說，大同技術學院分為嘉市本校、太保分校，校舍完善，兩縣市府共同分擔2.2億元校債，嘉市校產較多，太保校產較少，行政院協調分擔債務比例9比2，市府1.8億元、縣府4千萬元，明年7月底前須付清，而太保校區是台糖租賃土地，未來繼續承租，明年10月交由經濟發展處執行規畫設計。

經發處副處長李鴻明說，目前正向經濟部爭取公共工程建設預算，每周與經濟部開會討論，擬以整建方式重新規畫作為亞創中心二館，不會拆除既有校舍，將委託學術單位管理。

縣府為此在議會臨時會提出追加預算，議員詹琬蓁認為，嘉縣已有亞創一館，未來要再新增亞創二館，全部都在做無人機研發，但太保校區面積很大，希望在空間上做切割能多方面使用，除了規畫亞創二館，讓代管的民和國中學生有練棒球的地方，培育體育人才。李美華說，未來有需要，會幫忙尋找其他球場地點。

大同技術學院前身為大同商專，嘉市校本部土地約2.4多公頃，20多年前升格為技術學院，為擴展校務租用太保市台糖土地9.8公頃開辦分校，一度招收近千名學生。

大同技術學院 經濟發展 議員

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