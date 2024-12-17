雲林兩廟有國寶級大師作品 珍貴彩繪、剪黏立委爭取搶修

修建中的雲林縣定古蹟土庫鎮順天宮，內部藝術裝修經費不足，立委丁學忠今邀文化部文資局長陳濟民及縣府會勘後允諾補助；另北港鎮安宮彩繪、剪黏均出自國寶級大師之手，現已老舊受損，也將一併修復，讓兩廟得以風華再現。

丁學忠表示，順天宮是土庫信仰中心，創建於1834年已有近200年歷史，2012年公告為縣定古蹟，歷經地震風災，廟體漏水，牆面龜裂，111年獲文化部補助2975萬元、縣府配合1190萬元，廟方自籌4335萬元進行主建築結構修復，但未包含裝飾藝術修復，將爭取中央經費修復彩繪、壁畫灰塑、交趾陶、石雕等文物。

丁學忠指出，廟內珍貴的建築文物大致均維持早年風貌，修護後可展現裝飾藝術的價值，這次縣府提案總經費約6655萬元，其中2329萬元爭取口中央補助，希望文化部盡快核定。