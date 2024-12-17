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首屆嘉義糖果節 糖鐵五分車全新制服亮相

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
首屆嘉義糖果節12月21日登場，為期3周推出聖誕糖鐵歷險、嘉糖市集。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，為期3周推出聖誕糖鐵歷險、嘉糖市集。記者黃于凡／攝影

台糖公司與嘉義縣六腳鄉公所合辦首屆「嘉義糖果節」，12月21日起至明年1月5日在蒜頭糖廠推出聖誕糖鐵歷險、蜜糖手作課程及嘉糖市集，台糖雲嘉區處副處長魏水涼今參加糖果節揭幕，並亮相「糖鐵」全新制服，以及升級版「台糖文旅護照2.0」。

台糖公司今年與故宮南院合作推出應景「聖誕糖鐵歷險」，搭乘五分車探索故宮南院，加入皮納塔糖果敲打體驗，營造濃濃過節氣氛，還有蜜糖手作課程、甜密列車歷史故事展，以及「星球挑戰營」闖關遊戲，闖關成功者將獲贈五分車專屬造型磁鐵。

台糖公司指出，嘉義糖果節推出寓教於樂親子活動，推廣百年糖業文化，也在耶誕節期間傳遞甜蜜歡樂；今年設計全新「糖鐵」制服，以五分車為核心，融入五分車鐵軌、車身徽章及糖廠銘板等標誌性元素，充分展現糖鐵的歷史底蘊與堅守的精神。

此外，嘉義糖果節活動期間達成指定消費，可獲得「台糖文旅護照2.0」，持護照走訪全台14處台糖據點，可以集章積點換禮物。糖果節開幕當天將邀請YOYO哥哥姐姐甜蜜同樂，每逢周末假日還有表演節目，可至蒜頭糖廠親子同樂。

台糖公司表示，蒜頭糖廠曾是臺灣製糖量第3的大型糖廠，2001年退役後，結合五分車及糖業文化遺跡，轉型為「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」，近年蒜糖五分車串連至高鐵嘉義站及故宮南院，全線4.6公里，還斥資1.5億打造復古列車「尋蜜號」。

首屆嘉義糖果節12月21日登場，台糖公司今天宣傳亮相全新糖鐵制服。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，台糖公司今天宣傳亮相全新糖鐵制服。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，為期3周推出聖誕糖鐵歷險、嘉糖市集。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，為期3周推出聖誕糖鐵歷險、嘉糖市集。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，台糖公司今天宣傳亮相全新糖鐵制服。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，台糖公司今天宣傳亮相全新糖鐵制服。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，台糖公司今天宣傳亮相全新糖鐵制服。記者黃于凡／攝影
首屆嘉義糖果節12月21日登場，台糖公司今天宣傳亮相全新糖鐵制服。記者黃于凡／攝影

五分車 台糖 故宮南院 糖果

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