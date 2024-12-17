導入智慧農業 台灣黃金蕎麥、瓜瓜園獲十大嚴選穀得獎

台南農力出頭天！瓜瓜園及台灣黃金蕎麥雙雙奪得第十屆十大嚴選穀得獎，有「黃金蕎麥之父」之稱，傳承蕎麥產業的林家寶，也獲選第34屆全國模範農民，台南市長黃偉哲今日在市政會議表揚其卓越表現與成就。

黃偉哲指出，林家寶先生，投入蕎麥產業超過20年，隨著消費市場及氣候環境轉變，調整種植技術，克服困難提高產量及品質，創新研發能力堪稱農業經營之楷模。

農業局表示，林家寶對於蕎麥產業，導入智慧化農業，從種植、採收、選別，採一貫化作業；與農民建立良好的契作模式，全台契作面積已超過1千公頃；且以獨家專利的紅外線膨發技術來進行加工，進而提升產業在國際上的競爭力，產品行銷國內外高達17個國家地區。

林家寶運用最優質健康的國產雜糧蕎麥原料，結合創新技術開發具有台灣味、最在地的雜糧創新加工產品「黃金蕎麥茶10入禮盒」，奪下第十屆十大嚴選穀得獎，可說實至名歸。

今年同樣獲選十大嚴選穀得獎的在地農企業，還有瓜瓜園企業股份有限公司，其「芋見地瓜圓」再次獲選十大嚴選穀得獎。瓜瓜園總經理邱裕祥表示，這是該公司連續2年獲獎。截至目前為止，瓜瓜園歷年來累計得獎有5次，成績亮眼。