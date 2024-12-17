堅守廉潔 黃偉哲表揚13名優良廉能人員

台南市政府113年度優良廉能事蹟人員選拔結果出爐，計有環境保護局科長鄭華安等13人獲選，市長黃偉哲今日於市政會議頒獎表揚，肯定同仁堅守本質且謹守廉潔分際，在面對高價值物品時堅持廉潔，予以婉拒，堪為同仁表率。

黃偉哲首先恭喜13位獲獎同仁，由於他們在工作崗位上傑出的表現，執行職務遵守廉潔正直的本份，不僅自己樹立了優秀的廉潔正直的操守，足為市府的楷模，更可激勵更多同仁向他們學習。

黃偉哲強調，廉潔是政府服務的根本，亦是施政的價值，不僅是對市民的承諾，更是對自己負責與尊重，期盼各機關單位同仁能學習廉潔楷模的精神，持續配合推動相關廉政工作，回應市民期待。

政風處表示，經過初、複審的結果，113年度獲選的13名優良廉能事蹟人員，分別是環境保護局科長鄭華安、社會局約聘社工員林佳妤、警察局第二分局警務員張尚軒、水利局正工程司詹時碩、觀光旅遊局技士蔡振裕、地政局技士陳仁炯、消防局麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、安定區衛生所醫師兼任所長莊政達、工務局正工程司簡國棟、鹽水區公所課長林廷遠、六甲區公所課員陳思妤、柳營區公所技士王少濂、下營區公所技士陳永祥。