快訊

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線上身遭車輾 刺穿肺臟身亡

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

堅守廉潔 黃偉哲表揚13名優良廉能人員

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表揚13位優良廉能事蹟人員。肯定其操守廉潔足為表率。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚13位優良廉能事蹟人員。肯定其操守廉潔足為表率。圖／台南市政府提供

台南市政府113年度優良廉能事蹟人員選拔結果出爐，計有環境保護局科長鄭華安等13人獲選，市長黃偉哲今日於市政會議頒獎表揚，肯定同仁堅守本質且謹守廉潔分際，在面對高價值物品時堅持廉潔，予以婉拒，堪為同仁表率。

黃偉哲首先恭喜13位獲獎同仁，由於他們在工作崗位上傑出的表現，執行職務遵守廉潔正直的本份，不僅自己樹立了優秀的廉潔正直的操守，足為市府的楷模，更可激勵更多同仁向他們學習。

黃偉哲強調，廉潔是政府服務的根本，亦是施政的價值，不僅是對市民的承諾，更是對自己負責與尊重，期盼各機關單位同仁能學習廉潔楷模的精神，持續配合推動相關廉政工作，回應市民期待。

政風處表示，經過初、複審的結果，113年度獲選的13名優良廉能事蹟人員，分別是環境保護局科長鄭華安、社會局約聘社工員林佳妤、警察局第二分局警務員張尚軒、水利局正工程司詹時碩、觀光旅遊局技士蔡振裕、地政局技士陳仁炯、消防局麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、安定區衛生所醫師兼任所長莊政達、工務局正工程司簡國棟、鹽水區公所課長林廷遠、六甲區公所課員陳思妤、柳營區公所技士王少濂、下營區公所技士陳永祥。

廉能 黃偉哲

延伸閱讀

「台南400宴」加開88桌 12/18開放訂購

崩溝溪台南新化周邊常淹水 整治下月底完工

地方期盼多年 台南善化東興頂街里新建聯合活動中心落成

台南漁產年節禮盒下月開賣 黃偉哲虱目魚上菜秀催買氣

相關新聞

緊來！烏魚大餐每桌實價逾萬元 雲林區漁會只收6500元訂桌秒殺

雲林區漁會烏魚美食料理節將於本月22日登場，10道烏魚海鮮料理實價逾萬元只收6500元，200桌開放預訂秒殺，只剩不到1...

台南社宅租金價完成估算 較內政部版優惠、套房最低不到4千

台南社宅已有13案興建中，其中永康精忠二村、仁德二空新村A區案取得的宜居成功、宜居仁愛社宅今年底起可望陸續完工，北區移居...

導入智慧農業 台灣黃金蕎麥、瓜瓜園獲十大嚴選穀得獎

台南農力出頭天！瓜瓜園及台灣黃金蕎麥雙雙奪得第十屆十大嚴選穀得獎，有「黃金蕎麥之父」之稱，傳承蕎麥產業的林家寶，也獲選第...

傾訴說不出口的祕密 40位長輩完成320件創作

台灣已邁入高齡社會，為給予弱勢高齡者心靈支持，台南市鳳凰扶輪社等8個扶輪社攜手社會局、志願服務推廣中心及民間單位，於今年...

雲林斗六跨年晚會 旺福、陳芳語等接力登場

迎接2025蛇年，雲林縣斗六市公所在斗六膨鼠森林公園打造大型花燈，今天搶先公布蛇年迷你主燈，市公所將於12月31日舉辦跨...

金門新馨生據點揭牌 提供更多照顧幫助走出傷痛

犯罪被害人保護協會金門分會「馨生保護服務據點」今於西浦頭社區活動中心揭牌，讓金門「馨生人（犯罪被害人）」有個新的喘息空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。