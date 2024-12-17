傾訴說不出口的祕密 40位長輩完成320件創作

台灣已邁入高齡社會，為給予弱勢高齡者心靈支持，台南市鳳凰扶輪社等8個扶輪社攜手社會局、志願服務推廣中心及民間單位，於今年8月至11月推動彩繪銀色夢想計畫，針對台南市7家長期照顧機構，辦理生命回顧團體活動，陪伴40位長輩完成320件圖文創作，即日起在松柏育樂中心一樓展出。

此次活動召集60位來自社區、醫院及各協會的志工，透過一對一服務，協助情緒低落、不願開口的長輩逐步打開心扉。活動共設8個主題，包括出生、童年、求學、婚姻、職業等，每次2小時的對話，引導長輩回顧生命旅程，抒發內心深處的回憶與情感。

一位96歲的阿嬤在童年主題中，本來沉默寡言，卻畫出一個缺角的碗，回憶起幼時家境貧困，沒有玩具也吃不飽，只能用缺角的碗喝粥。

另一位獨居的阿嬤在婚姻主題中，畫出3層蓮花，象徵前世與今生的糾葛，並表示要放下過去的不快，走向心靈的自由。還有一位80多歲的伯伯，談及過去作為板模工的職業時，笑著回憶從日薪20元做到2000元的成就感，臉上的笑容也感染著陪伴志工。

透過志工的耐心陪伴，每一位長輩都在生命回顧中重新審視自身的生命故事，療癒內心深處的傷痕，並將這份回憶轉化為圖文作品。歷經2個月的努力，40位長輩完成了320件作品，每一幅都訴說著獨特的生命歷程。

怡安老人長期照顧中心主任張晴雯表示，活動中看到長輩的改變讓人深受感動。在老師引導與志工陪伴下，長輩能敞開心扉，傾訴過往，過程中充滿歡笑與淚水，讓彼此更像一家人。這場生命回顧不僅療癒了長輩，更讓大家彼此連結。

此次展覽即日起至29日於台南市松柏育樂中心一樓展出，開放時間為周一至周五上午7點30分至下午7點30分，周六上午7點30分至下午7點，歡迎各界前來觀賞，共同為長輩的生命故事喝采。