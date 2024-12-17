雲林斗六跨年晚會 旺福、陳芳語等接力登場

迎接2025蛇年，雲林縣斗六市公所在斗六膨鼠森林公園打造大型花燈，今天搶先公布蛇年迷你主燈，市公所將於12月31日舉辦跨年啟燈晚會，當晚有旺福樂團、南方二重唱及陳隨意、柏霖、西屯純愛組、王ADEN、PIZZALI及陳芳語等歌手接力演唱，並將施放3分鐘煙火，陪伴民眾迎接新年。

斗六市公所今年在膨鼠森林公園打造多座大型花燈，結合自然森林、草皮及光環境的營造，營造有別以往傳統燈會的風格，市長林聖爵表示，今年斗六跨年晚會與蛇年燈會啟燈同時登場，是全國蛇年最早點燈的城市。

膨鼠森林公園共有13座燈區，今天搶先亮相的蛇年迷你主燈以舞動的錦蛇為型態，結合金色象徵吉祥的意含，代表金蛇迎新春，五福臨斗六的好兆頭。