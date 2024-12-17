金門新馨生據點揭牌 提供更多照顧幫助走出傷痛

犯罪被害人保護協會金門分會「馨生保護服務據點」今於西浦頭社區活動中心揭牌，讓金門「馨生人（犯罪被害人）」有個新的喘息空間，提供更多法律、經濟、醫療等相關協助及照顧，未來也會運用該據點推出更多課程等活動，幫助馨生人走出傷痛。

高檢署檢察長暨犯保協會董事長張斗輝今率高檢署主任檢察官侯千姬、犯保協會組長楊千慧等人參加犯保金門分會「馨生保護服務據點」啟用儀式，共同在金寧鄉西浦頭社區活動中心辦理馨生人關懷慰問、揭牌，並頒發感謝狀予金寧鄉公所與金門縣金寧鄉西浦頭社區發展協會，揭牌後也邀請「馨生人」一同體驗精油舒壓課程。

張斗輝強調，「溫暖有感的柔性司法」是透過以「人」作為出發點，今天能夠在西浦頭社區活動中心成立保護據點，就是柔性司法、公私協力的最好體現，而他們昨也到馨生人家中訪視慰問。事故的衝擊對一個家庭來說是相當沉重的負荷，但是社會相當有愛，無論是醫療、復健或就業階段都將持續關懷照顧，這也是犯保協會「一路相伴」的精神。

犯保金門分會主委蔡育仁表示，感謝相關單位與金寧鄉西浦頭社區居民協助配合，在金門高分檢檢察長毛有增、金門地檢檢察長周士榆指導及協助下，讓犯保金門分會可以借用到金寧鄉西浦頭社區活動中心場地，讓大家可以一起做公益，也為金門馨生人有一個新的喘息空間，另特別感謝張斗輝支持，犯保金門分會將持續與金門地檢一起努力，為金門馨生人提供更多關於法律、經濟、醫療等相關協助及照顧。