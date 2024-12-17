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國產黑豆再創新價值 嘉義新港農會攜手名廚推健康麵包

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉推出黑眼豆豆麵包，加入梵豪登苦甜巧克力，口感層次豐富。圖／新港鄉農會提供
嘉義縣新港鄉推出黑眼豆豆麵包，加入梵豪登苦甜巧克力，口感層次豐富。圖／新港鄉農會提供

黑豆也能做麵包！嘉義縣新港鄉農會為國產黑豆加值，今年與高雄駿羊烘樂坊主廚黃駿凱合作，開發6款健康國產黑豆麵包，耶誕節陸續亮相，包括日式黑眼豆豆及黑豆生吐司等，12月25日至1月10日可到農會網購平台或「新農豆食堂」預購。

新港鄉農會指出，國產黑豆麵包以高品質、健康為訴求，日式黑眼豆豆麵糰採用品質佳、成本高的日本進口麵粉，加上農會焙炒黑豆研磨粉、雞蛋、酵母、黑炭可可粉、水等簡單材料製作，再放入進口梵豪登苦甜巧克力，口感層次豐富。

新港鄉農會介紹，黑豆生吐司口感柔軟，使用進口日本麵粉、日本糖及法國發酵奶油，搭配農會焙炒黑豆研磨粉製成。日本糖成分為糖及甜菜根，能同時吃到黑豆及甜菜根營養，生吐司100%用全脂鮮奶，沒添加水，吃起來乳香濃郁。

新港鄉農會總幹事林雅欣表示，少鹽、少糖、少油的製作過程，希望讓消費者更安心享用美味麵包。除了黑眼豆豆及黑豆生吐司，其他四款麵包黑豆起司貝果、黑豆泡芙、黑豆核桃生吐司及歐式黑豆核桃麵包，也相當美味可口。

農糧署副署長姚志旺表示，農糧署長期輔導新港鄉農會產銷國產黑豆，農會也積極研發新產品開發新市場，今年的黑豆麵包及去年的佃煮黑豆風味米乖乖，都讓人耳目一新，有助於吸引更多國人接觸認識國產黑豆的營養美味。

新港鄉農會表示，如想購買日式黑眼豆豆及黑豆生吐司等國產黑豆麵包，可上農會網購平台 https://www.singang.org.tw/pdListPKind.aspx?PKId=12，現場到新農豆食堂購買，或電洽05-3743990購買。

嘉義縣新港鄉農會推出黑豆生吐司，生吐司沒添加一滴水，100%使用全脂鮮奶。圖／新港鄉農會提供
嘉義縣新港鄉農會推出黑豆生吐司，生吐司沒添加一滴水，100%使用全脂鮮奶。圖／新港鄉農會提供
嘉義縣新港鄉農會攜手高雄駿羊烘樂坊主廚黃駿凱合作，開發六款國產黑豆麵包。圖／新港鄉農會提供
嘉義縣新港鄉農會攜手高雄駿羊烘樂坊主廚黃駿凱合作，開發六款國產黑豆麵包。圖／新港鄉農會提供
嘉義縣新港鄉農會攜手高雄駿羊烘樂坊主廚黃駿凱合作，開發六款國產黑豆麵包。圖／新港鄉農會提供
嘉義縣新港鄉農會攜手高雄駿羊烘樂坊主廚黃駿凱合作，開發六款國產黑豆麵包。圖／新港鄉農會提供

吐司 農會 麵包

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