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雲林3天低溫9人OHCA 搶救救回1人

中央社／ 雲林縣17日電
救護車示意圖。圖／AI生成
救護車示意圖。圖／AI生成

大陸冷氣團影響，雲林縣連3天攝氏10度以下低溫，雲林縣消防局統計，15日起到今天上午10時有9件非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）緊急救護送醫案，其中1人經搶救後救回。

根據消防局統計，15日到17日上午10時，全縣120件急病緊急救護案件，其中有9起非創傷OHCA緊急救護送醫案，有6人明顯死亡、未送醫，其他3人送醫搶救。

消防局表示，15日上午10時許獲報斗六市1名男子昏迷，救護人員趕到現場時男子OHCA，救護人員在現場電擊急救後，送往國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院就醫，經搶救恢復自發性循環。

中國醫藥大學北港附設醫院說，這幾天急診部檢查出心血管疾病患者每天都1到2例，平常好幾天才1例；心臟血管科主治醫師何瑞凱提醒民眾，外出應做好保暖禦寒，注意頭頸部及四肢末端保暖，如帽子、圍巾或襪子，以多層次穿著如洋蔥式穿法，以方便因應氣溫變化時穿脫。

OHCA 低溫 保暖 雲林

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