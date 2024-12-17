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南市回顧體育發展成果 黃偉哲：沒有最好，只有更好

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市選手今年在國際賽及全國賽表現亮眼，體育局今展現成果，市長黃偉哲與體育署副署長王水文帶來賓回顧體育蓬勃發展成果，並盼未來更上一層樓。圖／南市體育局提供
台南市選手今年在國際賽及全國賽表現亮眼，體育局今展現成果，市長黃偉哲與體育署副署長王水文帶來賓回顧體育蓬勃發展成果，並盼未來更上一層樓。圖／南市體育局提供

台南市選手今年在國際賽及全國賽表現亮眼，體育局今展現成果，市長黃偉哲與體育署副署長王水文帶來賓一同回顧體育蓬勃發展成果，並盼未來更上一層樓。黃偉哲以「沒有最好，只有更好」說明，不論是基層選手的培育、獎勵及獎金的提升，運動設施建設及場館設備再升級都是重點發展項目

黃偉哲指今年是台南豐收的一年，明年則是躍起的一年。他感謝體育署的支持與協助，明年4月19日至24日，台南市將舉辦全國中等學校運動會，參與人數1萬8千人，市府團隊會全力籌辦，期盼吸引更多民眾來台南觀賽，活絡運動風氣，創造健康城市。

體育局長陳良乾說，南市的施政願景為「雙主軸、四輪傳動」，也就是「全民運動」與「競技體育」並進，以及積極推動基層選手培訓、落實運動愛台灣2.0計畫、活化運動場館及加強國際體育交流等4大面向。

今年台南在「競技體育」的成果，包括全中運奪下 44金39銀40銅，為縣市合併以來最佳成績，期待明年全中運，以地主隊氣勢，再創佳績。

陳良乾表示，今年體育局共辦理超過2500場次體育活動，涵蓋172項活動計畫，大型體育活動如巨人盃系列賽事、古都國際半程馬拉松、曾文水庫馬拉松等，吸引超過10萬人次參與，成功帶動全民運動風潮。今年也首度與韓國樂天巨人棒球隊、韓國NC恐龍隊簽署合作等國際賽事的舉辦，打開台南在國際上的知名度。

另，體育局爭取27億元投入運動場館的興建與改善，最受矚目的全民運動館共有13處，包含現行運營中的永華國民運動中心及新市、歸仁、南區、曾文等全民運動中心等5處，施工中有新營、安南，發包中有永康、仁德、規畫設計中的有南科、學甲全民運動館處，籌劃中的是鹽水、佳里，並持續評估各行政區設置全民運動中心之可行性。

在基層學校體健設施改善部分，今年共爭取中央補助45間學校跑道、球場、游泳池等建設，經費共1.53億。隨著亞太成棒主球場明年2月完工後全區啟用，台南可望成為國際棒球訓練中心地位，未來市府將接續舉辦2025年WBSC U12世界盃少棒賽，加上承辦全中運，將是豐富熱鬧的一年。

台南 運動 體育

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