管樂踩街嘉年華登場 民憂噴水圓環搭舞台 嘉市府：安全施工

嘉義市政府迎接年度盛事國際管樂踩街嘉年華，正於嘉義市地標中央噴水圓環搭建舞台，但是市民擔心會不會傷及噴水圓環？市府文化局表示，舞台搭建前已抽乾池水、管線沒有經過舞台，請市民放心。

嘉義市年度盛事國際管樂節將從12月20日至明年1月1日，未來有12天超過80場的精彩演出，期間來自國內外管樂旗隊踩街嘉年華每年吸引數萬民眾夾道歡迎，尤其經過嘉義地標中央噴水圓環是不可錯過的畫面。

踩街嘉年華舞台以往都搭建在中央噴水圓環上面，連日來，市府委外廠商緊鑼密鼓施工，昨晚中央噴水圓環修繕案說明會上有市民擔心這樣的搭建動作會不會傷及噴水圓環？