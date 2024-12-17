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「高山茶都．嘉義」將登場 打造螢火蟲、流瀑浪漫茶席

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，茶二代發揮創意推出棉花糖茶飲。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，茶二代發揮創意推出棉花糖茶飲。記者黃于凡／攝影

2024「高山茶都．嘉義」博茶會將在12月21日登場，為期9天展出阿里山茶、咖啡，還有期間限定融合茶製成的甜點、茶酒及創意產品，縣長翁章梁今到中埔農會金蘭分部宣傳，今年首次推出茶文旅優惠護照，邀請大家到茶園步道來場「六感茶旅盛宴」。

高山茶都每年吸引數十萬人參加，今年首次以高山實景打造沈浸投影體驗，設置螢火蟲、流瀑主題浪漫茶席，邀年輕茶師規畫五大茶區主題茶飲與互動裝置，並展示茶之南道、茶之北道特色「五大茶旅」，還有融合創意與傳統戶外特色茶棧。

縣長翁章梁、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、行政院雲嘉南聯合服務處副執行長李碧菁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉長李碧雲、中埔鄉農會總幹事李甯潔等人今參加宣傳記者會。翁章梁試喝特調茶飲，稱讚年輕人有很多創意。

縣長翁章梁說，「五大茶旅」涵蓋茶之南道、茶之北道的五大茶區，今年邀請在地協會及業者，打造呈現「太和、瑞里、隙頂、石棹、瑞峰」的不同茶文化與四季風情，設有特色茶席和茶品展售，也邀請大家到鄰近茶園步道走走，來趟茶文化旅行。

活動期間將有4間戶外特色茶棧，邀請在地二代、三代年輕茶師和茶店進駐，包括「茶屋書店」、「仙來搖搖」、「起風」及「嵐森茶語」，推出創新茶品項，結合高山茶製作磅蛋糕、棉花糖茶飲、高山茶酒，限時9天展售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，今年打造螢火蟲、流瀑主題浪漫茶席。圖／嘉義縣政府提供
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，今年打造螢火蟲、流瀑主題浪漫茶席。圖／嘉義縣政府提供
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，今年推出茶文旅優惠護照，還有限定茶杯及品茗杯。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，今年推出茶文旅優惠護照，還有限定茶杯及品茗杯。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，縣長翁章梁（中）今天試喝特條茶飲。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，縣長翁章梁（中）今天試喝特條茶飲。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，為期9天展出阿里山茶、咖啡，還有期間限定融合茶製成的甜點、茶酒及創意產品。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會12月21日登場，為期9天展出阿里山茶、咖啡，還有期間限定融合茶製成的甜點、茶酒及創意產品。記者黃于凡／攝影

翁章梁 茶葉 農會

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