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全嘉瘋管樂 周六國內外49支管樂隊踩街登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
去年國際管樂踩街嘉年擠爆街頭盛況。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年擠爆街頭盛況。圖／嘉義市政府提供

嘉義市國際管樂節從12月20日至明年1月1日，將帶來12天超過80場的精彩演出。今年以「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」為題，號召全民響應來嘉瘋管樂，本周六管樂踩街嘉年華登場，將有來自國內外49支隊管樂旗隊熱情演出。

市長黃敏惠表示，2024嘉義市國際管樂節除了可以在音樂廳享受國際大師包括日本鈴木英史、佐藤友紀、法國大衛朗格萊等音樂家的協奏演出，也能在戶外看到聲勢陣容浩大的行進管樂隊以及華麗的旗舞演出。

文化局局長謝育哲表示，今年參與踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，有高達9支軍樂隊伍現身，包含陸軍官校軍樂隊、海軍官校軍樂隊、空軍官校軍樂隊、國防大學政治作戰學院復興崗軍樂隊、國防大學管理學院軍樂隊、國防大學理工學院風嶺軍樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校樂旗隊、空軍航空技術學院鼓號樂旗隊。

今年海軍陸戰隊樂儀隊除了參與管樂節演出之外，更特別指派優秀隊員至嘉義高工協助訓練該校管樂隊同學進行儀隊基本槍法訓練，嘉義高工也會參與今年管樂踩街嘉年華來展現他們訓練的成果。

周六除了有管樂踩街嘉年華精彩演出外，「開嘉市集」也在周六、日於嘉義文創園區熱鬧登場。「開嘉市集」募集150間手作、文創、美食等攤位，以粉紅耶誕為主題，有草莓與粉紅泡泡季節，耶誕主題禮物、甜點、美食，並提供冬季限定微醺熱紅酒，營造甜蜜耶誕氛圍。而參與管樂節演出的泰國南邦易三倉管樂團及嘉頌銅管五重奏也會在「開嘉市集」帶來青春歡樂、熱情洋溢的樂曲。

管樂節活動將在12月20日陸續登場，今年邀請民眾一起用文字記錄下這些精彩片段與美好回憶；「嘉義市國際管樂節徵文比賽」徵件日期自12月20日至明年1月31日止，今年的競賽主題由參賽者自由發揮，以「嘉義市國際管樂節」活動為主要敘述背景，內容包含歷年來嘉義市國際管樂節的各項活動、人物與故事，歡迎愛好寫作及管樂節的民眾踴躍投稿，提筆寫下自己眼中屬於管樂節的故事，顯示出管樂節的無限魅力。

另外還有短影音競賽，參賽者須選擇《管他什麼音樂》為配樂並搭配指定舞蹈動作，或以管樂器演奏此曲，製作30秒至60秒的短影音內容，呈現嘉義市國際管樂節的歡樂氣氛。

去年國際管樂踩街嘉年華中央噴水圓環舞台畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華中央噴水圓環舞台畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
「開嘉市集」也在12月21、22 日於嘉義文創園區熱鬧登場。圖／嘉義市政府提供
「開嘉市集」也在12月21、22 日於嘉義文創園區熱鬧登場。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華經過中央噴水圓環熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華經過中央噴水圓環熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
去年國際管樂踩街嘉年華熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供

嘉義 國防大學 音樂

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