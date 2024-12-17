南市都發局大布局…魚塭地成科技區 提升動能翻轉地方

台南市都發局為打造府城為文化首都與科技重鎮優雅共融的典範城市，今年除加速都市計畫區、南科等定期通盤檢討，也因應鐵路地下化，縫合沿線零碎用地，並希望藉由都市更新提升環境機能與品質。也透過海安街道美術館擴展帶來人潮，促進城市發展；以及公私協力創造空間，翻轉地方景觀。

南市都發局今天舉行年終記者會，展現1年成果，除了在社宅上成果耀眼，超出預期目標，在各方面也交出亮麗成績單。為建構大台南直轄市新格局、提升都市發展動能，今年啟動「變更台南市(府城地區)主要計畫(第六次通盤檢討)案」，總計畫面積約1萬8038.5公頃，以助於因應全市重大建設與科技產業投資布局，覈實檢討公共設施與產業需求，及兼顧文化遺址相融保存等柔性價值，創建文化首都與科技重鎮優雅共融的典範城市。

其中，配合教育部活化中西區民權路、和緯路、華平路間的學產地辦理都計變更案，將30公頃閒置學產地，轉型規畫為科技產業專區。目前都市計畫於內政部審議中，並於今年9月提請地政司土徵小組審議通過，後續區段徵收、招商作業完成後，預期可吸引300家廠商進駐、創造7800個就業機會及550億元產值。

「變更臺南科學園區特定區計畫第4次通盤檢討案」已經內政部都市計畫委員會審議通過，都發局長徐中強指出，此通盤檢討新增3處共13.43公頃資源循環事業專用區，未來預估每年可處理既有30萬公噸資源物，並從中產製約5至8公噸高值化產品，減少運輸距離降低區外再利用廠負荷，打造南科永續能源資源循環聚落。另，廢汙水處理總量每日約6萬公噸，可從中產製3萬公噸再生水供廠商使用，落實園區永續發展。

在智慧科技綠能和宜居淨零永續城市的推動下，持續執行「綠社區培力計畫」和「好望角專案計畫」，今年新增10處好望角，包括4處校園景觀類及6處公共景觀類，完成18處地方社區環境與空間營造，為社區帶來嶄新的面貌。並將南區「汙14」用地變更為產業專用區，協助地區產業轉型與升級，型塑南部區域產業廊帶。