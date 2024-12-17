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緊來！烏魚大餐每桌實價逾萬元 雲林區漁會只收6500元訂桌秒殺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林區漁會開辦烏魚美食料理品嘗會，推出10道佳餚每桌只6500元物超所值，兩百桌開放訂桌秒殺。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會開辦烏魚美食料理品嘗會，推出10道佳餚每桌只6500元物超所值，兩百桌開放訂桌秒殺。記者蔡維斌／攝影

雲林區漁會烏魚美食料理節將於本月22日登場，10道烏魚海鮮料理實價逾萬元只收6500元，200桌開放預訂秒殺，只剩不到10桌，漁會表示，今年促銷主打野生烏魚子，目前價格尚為平穩，想享用品質佳又價格合理的野生烏魚子要趁早。

雲林區漁會開辦烏魚子料理品嘗進入第18年，今年推出的烏魚大餐菜單如下：香烤烏金鑽、經典佛跳牆、金鯧五柳枝、米糕拼盤、藥膳豬肚甲魚湯、芋香砂鍋魚、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘、荷葉栗子鰻10道菜，外加水果盤和飲料，每桌只酌收材料費6500元還可摸彩，全部選用新鮮食材，物超所值。

漁會總幹事林傳育說，今年預定辦兩百桌，日前開放訂桌秒殺，目前只剩不到10桌，烏魚子大餐目的不在賺錢，在於促銷提升烏魚產業，多年努力年年比賽績優，打出雲林口湖是烏魚子故鄉名號和口碑，所以辦桌是「半買半相送」，算是回饋答謝消費者。

林傳育說，養殖烏魚子受暖冬影響，產量減少，價格和去年相差不多，但各養殖戶的情況不同，一池烏魚平均10尾約6尾結子，且結子率約6成，產量下降每台斤價格約上漲2、300元跑不掉，所以今年促銷以海捕野生烏魚子為主。

他說，雖接近冬至但因暖冬目前野生烏魚捕獲量比去年同期少約一半，期待過幾天冬至前後這一波能帶來氣流，讓漁民豐收，今年因清明前後曾有一波捕獲量，彌補目前供應量，所以價格比去年便宜約1、200元，至於烏魚子價格可參考漁會行情表，所以到農曆過年前，正是吃烏魚子最佳時機，也歡迎向雲林區漁會訂購。

今年烏魚子行情：3至3.9兩重每台斤1800元；4至4.9兩重每台斤1900元；5至5.9兩重每台斤2100元；6至6.9兩重每台斤2300元；7至7.9兩重每台斤2600元；8至8.9兩每台斤2800元9至9.9兩每台斤3000元；10至10.9兩每台斤3200元。

雲林區漁會開辦烏魚美食料理品嘗會，推出10道佳餚每桌只6500元物超所值，兩百桌開放訂桌秒殺。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會開辦烏魚美食料理品嘗會，推出10道佳餚每桌只6500元物超所值，兩百桌開放訂桌秒殺。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會今年主打海洋野生烏魚子，品質優良價格合理，歡迎訂購。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會今年主打海洋野生烏魚子，品質優良價格合理，歡迎訂購。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會今年主打海洋野生烏魚子，品質優良價格合理，歡迎訂購。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會今年主打海洋野生烏魚子，品質優良價格合理，歡迎訂購。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會開辦烏魚美食料理品嘗會，推出10道美味佳餚每桌只6500元物超所值，兩百桌開放訂桌秒殺。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會開辦烏魚美食料理品嘗會，推出10道美味佳餚每桌只6500元物超所值，兩百桌開放訂桌秒殺。記者蔡維斌／攝影

料理 烏魚子 雲林

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