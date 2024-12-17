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醫療自主權意識抬頭 南市衛生局邀人氣IP拍片好催淚

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局近期邀請知名IP角色「柴語錄」製作宣導影片，以生動、易懂的方式，將病人自主權利法及器官捐贈等相關議題傳遞給民眾，已在YouTube頻道上架，其中器官捐贈的影片還藏有暖心洋蔥，讓觀眾相當感動。圖／南市衛生局提供
南市衛生局近期邀請知名IP角色「柴語錄」製作宣導影片，以生動、易懂的方式，將病人自主權利法及器官捐贈等相關議題傳遞給民眾，已在YouTube頻道上架，其中器官捐贈的影片還藏有暖心洋蔥，讓觀眾相當感動。圖／南市衛生局提供

病人自主權利法》在2019年上路後，大眾對於醫療自主權、器官捐贈等議題逐漸重視，南市衛生局近期邀請知名IP角色「柴語錄」製作宣導影片，以生動、易懂的方式，將與生命有關的知識傳遞給民眾，已在YouTube頻道上架，其中一部影片還藏有暖心洋蔥，讓觀眾相當感動。

衛生局表示，為了加深民眾對病人自主權利法及器官捐贈議題的認識，近期委託知名IP角色「柴語錄」製作聲紋宣導影片，希望讓民眾重視與關注病人自主權與器官捐贈議題，其中，病人自主權利法是賦予患者可依個人意願，選擇或拒絕醫療的權利，

衛生局說明，民眾可提前立下「醫療意願書」以確保臨終時的治療安排符合個人價值與意願，目前健保已開始給付符合條件的住院病人，預立醫療照護諮商納入健保給付；一般民眾則需要自費約3000元，預約指定醫療機構門診並與二親等內親屬一同諮商，選擇自己善終決定。

另外，器官捐贈是一種無私的大愛，幫助他人在生命終結後重獲新生，根據統計，每位捐贈者最多可救助7位病患，造福無數家庭；無論是關於病人自主的選擇或是器官捐贈，都應該提前規畫，並與家屬溝通意願，確保關鍵時刻獲得支持，讓生命在每階段都擁有選擇與尊嚴。

衛生局器官捐贈影片中，以「有你在『聲』邊」為主題，透過角色旁白述說離世簽署器捐的女兒對母親的感念與叮嚀，也希望家人不要為他難過，「將以另一種方式存在」，而全長30秒的影片，處處藏著暖心的話語，令不少觀眾為之動容。

南市衛生局近期邀請知名IP角色「柴語錄」製作宣導影片，以生動、易懂的方式，將病人自主權利法及器官捐贈等相關議題傳遞給民眾，希望引起更多重視與關注。圖／南市衛生局提供
南市衛生局近期邀請知名IP角色「柴語錄」製作宣導影片，以生動、易懂的方式，將病人自主權利法及器官捐贈等相關議題傳遞給民眾，希望引起更多重視與關注。圖／南市衛生局提供

器官捐贈 病人自主權 衛生局

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