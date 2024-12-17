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雲林烏魚季12月22日登場 烏魚殼特賣、品嘗限量大餐

中央社／ 雲林縣17日電

雲林區漁會為提升烏魚經濟產值，連續18年舉辦烏魚季，總幹事林傳育今天介紹活動22日登場，除了烏魚殼特賣，烏魚大餐10道菜，其中烏魚1魚4吃，與民眾分享在地高品質漁產。

雲林區漁會今天辦理烏魚美食料理記者會，由林傳育介紹今年烏魚大餐，每桌僅收新台幣6500元材料費，限量200桌，目前訂桌逾9成。

林傳育表示，每年冬至前後10天是烏魚盛產旺季，未來幾天還有冷氣團報到，期盼烏魚順著潮流南下，讓漁民豐收，過好年。而近年來漁民不斷提升加工技術，加上以養生健康概念為主製作出低鹽、低鈉品質優良的烏魚子，其口味已能迎合大眾消費者需求。

雲林區漁會為了提升烏魚經濟產值，以及推展地方產業文化，22日上午10時起舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，及在直銷中心一樓辦理113年度烏魚展示展售品嘗促銷活動，提供來賓品嘗。

林傳育說，活動當天有多元性的節目表演及各項促銷活動，另外還推出200桌烏魚大餐要讓民眾品嘗美味，其中烏魚1魚4吃，烏魚殼、腱、膘和烏魚子皆入菜，與民眾分享在地高品質的漁產。

雲林區漁會指出，22日除了200桌烏魚大餐和各項促銷活動外，還有市價百元的烏魚殼特價，每尾只要50元，限量100尾，每人限購1尾。

漁民 雲林

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