台南社宅租金價完成估算 較內政部版優惠、套房最低不到4千

台南社宅已有13案興建中，其中永康精忠二村、仁德二空新村A區案取得的宜居成功、宜居仁愛社宅今年底起可望陸續完工，北區移居小東也將在明年3月完工，都將陸續招租。都發局表示，租價已估算完畢並審查中，將比內政部草案優惠，宜居仁愛套房最低租金低於4千元。

都發局長徐中強表示，近年配合中央的活化土地政策，採公私協力以都市更新方式開發公有土地，並經過公辦都市更新無償取得社會住宅、托嬰中心等社會福利設施，其中永康精忠二村、仁德二空新村A區案取得的宜居成功、宜居仁愛社宅今年底起可望陸續完工。

宜居成功社宅完工後將加速辦理工程點驗、交屋、招租規畫等作業，爭取明年上半年開放招租、下半年入住；另宜居仁愛社宅預定明年第1季完工，下半年開放申租；東區平實一、二期、仁德二空新村B區、北區中興新城等案也都將在今年完成審議，明年開工。九六新村案近期也已順利招商成功，其餘各案陸續辦理審議及招商規畫中。

最受矚目，位於台南公園旁，由市府自建的宜居小東社宅興建379戶，預定明年3月完工，接續內裝，下半年招租，年底前入住。

徐忠強說，台南的社宅招租，只要成年即可，並且是看招租人有無配偶、子女，因此，成年大學生也沒受限制，地點好的社宅如移居小東，預期招租會吸引人潮，也都將做好規畫因應。對於大家最關心的租金，他說，已完成租金估算，目前審議中，但會比內政部目前操案優惠，和高雄市相比，高市房屋的租金就較台南高，雖然高雄有心引人的優惠措施，但南市的社宅租金在折算後也和高雄差不多。目前估算仁德二空的宜居仁愛，包含公設約15坪，實際居住面積約10坪的套房型，最低不到4千元，將是3處將完工社宅中租金最低的房型。

都發局說明，市府積極推動多項住宅相關業務，持續透過直接興建及都更容積獎勵方式取得社會住宅，其中透過都更容積獎勵可無償取得約1264戶，另可取得公共設施用地7.75公頃及完成公設開闢，總計透過公辦都更容積獎勵可為市府節省公帑約200億元。