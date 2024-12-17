全台最大規模雲林溪掀蓋完工啟動景觀工程 結合藝術打造左岸咖啡

斥資12億元、全台最大規模雲林溪掀蓋整治工程，歷經8年在去年完工，雲林縣政府串連斗六咖啡原鄉元素，將於12月21、22日舉辦雲林溪流動藝術饗宴，讓民眾在咖啡香及藝文表演中，感受台版「左岸咖啡」魅力，雲林溪第二階段城市縫合景觀工程也將啟動，讓民眾重新擁抱雲林溪。

位於斗六市的雲林溪早年因城市開發加蓋不見天日，溪水生態與人文也跟著消失，2016年展開掀蓋工程，斥資12億元完成850公尺掀蓋、汙水截流淨化、景觀工程，規模全台最大，為斗六市民創造約3公里長的水岸廊道。

縣府水利處長許宏博說，雲林溪掀蓋後，溪流生態逐漸復育，越來越多市民在其中休憩，為讓民眾更親近雲林溪，縣府啟動雲林溪2.0城市縫合景觀工程，將改善沿岸的髒亂點、閒置空間，打造親水療癒場域，經費預估近4億元，下周將召開地方說明會。

雲林縣府於12月21、22日規畫雲林溪流動藝術饗宴活動，帶領民眾感受雲林溪的魅力，文化觀光處長陳璧君說，雲林是台灣咖啡原鄉，位於雲林溪南岸的圖南咖啡故事館是早期雲林縣經濟農場的員工宿舍，這次活動以打造「雲林溪圖南左岸咖啡」為主題，邀請縣內外咖啡店家共同參與，再次展現雲林溪的咖啡歷史文化。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞及黃美瑤、斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美等人今天一同為活動宣傳，張麗善表示，流動藝術饗宴將有環境劇場，由「樂興之時管絃樂團」、文學家「曾美滿老師」、「溯NJ4藝享空間」、「雲林縣婦幼非營利幼兒園」等團隊共同演繹雲林溪的前世今生，並有市集及微醺餐桌等限定活動，活動精彩可期，提醒民眾一定要盡早卡位。