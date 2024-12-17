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嘉義縣市府承購大同技院校區 校債分攤比例2比9確定

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
大同技術學院太保校區未來擬作為亞創二館，明年10月將由縣府經發處規畫。記者黃于凡／攝影
大同技術學院太保校區未來擬作為亞創二館，明年10月將由縣府經發處規畫。記者黃于凡／攝影

大同技術學院退場後，嘉市府及縣府分別承購嘉市、太保校區，經行政院協調依比例分擔2.2億元校債，需在明年7月前付清，嘉義縣教育處今在議會臨時會提追加預算4千萬元，預計明年10月交由經濟發展處完成亞創二館規畫。

教育處長李美華說，大同技術學院分為嘉市本校及太保分校，校舍建置完善，嘉縣及嘉市共同分擔2.2億元校債，嘉市校產較多，太保校產較少，行政院協調分擔債務比例2比9，縣府4千萬元、市府1.8億元，明年7月底前須付清。

李美華也說，太保校區是台糖租賃土地，未來需要繼續承租，協議將作為亞洲無人機AI創新應用研發中心二館，明年10月交由經濟發展處執行規畫設計，目前暫由民和國中認養代管，有學生會去練棒球，需再另尋球場地點。

議員詹琬蓁說，嘉義縣目前已有亞創一館，未來要再新增亞創二館，全部都在發展無人機研發，太保校區面積很大，希望能多方面使用，在空間上做切割，除了規畫亞創二館，也可以讓學生有練球的地方，培育體育人才。

經濟發展處副處長李鴻明說，目前正向經濟部爭取公共工程建設預算，每周與經濟部開會討論，擬以整建方式重新規畫，不會拆除既有校舍，未來將委託學術單位管理。今年台糖土地租金由教育處負擔，明年起改由經發處負擔。

大同技術學院前身為大同商專，創校至今60多年，嘉市校本部土地約2.4公頃多，20多年前升格為技術學院後，擴展校務租用太保市台糖土地9.8公頃，開辦太保分校，當時招收近千名學生，受少子化衝擊，分校無學生閒置許久。

大同技術學院太保校區未來擬作為亞創二館，明年10月將由縣府經發處規畫。記者黃于凡／攝影
大同技術學院太保校區未來擬作為亞創二館，明年10月將由縣府經發處規畫。記者黃于凡／攝影

嘉義 大同技術學院 經濟發展

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