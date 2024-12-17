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台南社宅興建規劃逾1萬戶 114年首批公告招租

中央社／ 台南17日電

台南市政府都市發展局統計，目前台南社會住宅興建及規劃中共1萬1170戶，截至今年12月，13案工程進入興建階段，動工戶數6124戶，首批社宅預定明年公告招租。

市府都發局今天發布新聞稿指出，台南社宅興建及規劃1萬1170戶中，市府規劃興建2087戶，坐落於北區、仁德區、永康區、東區等。國家住宅及都市更新中心規劃9083戶，區位涵蓋東區、南區、安平區、安南區、新市區、永康區等。

截至今年12月，台南社宅已有13案進入工程興建階段，包含市府興辦3案、國家住都中心興辦10案，動工戶數6124戶。

市府興建中社宅3處基地，包含北區「宜居小東」、永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，共提供563戶，預定明年陸續完工公告招租；永康區「宜居康橋」將於12月底動工，另6處基地規劃設計加速辦理。

國家住都中心興建中10處基地，分別是東區「新都安居」、南區「開南安居」及「鯤鯓安居」、新市區「新市安居」、安平區「億載安居」、安南區「和順安居」、新營區「長勝好室」、永康區「東橋安居」、「橋北安居」、「正強安居」，共提供5561戶社宅；仁德區「裕忠安居」將於12月底動工。完工後將由國家住都中心招租營運及管理。

都發局表示，市府推動只租不售台南社宅，興建目標戶數7000戶，將持續盤點評估適合基地，採多元方式興辦，包含市府自行興建、公辦都更新公益性設施回饋及都市計畫容積獎勵民間捐贈取得等，透過公私部門開發合作，活化利用國有土地資源、降低市府財政壓力。

台南市首批社宅預定明年公告招租，且將召開說明會，未來租金將評估市場水準、承租者所得狀況及負擔能力、市府財政情形、社政單位政策條件與整體公平性等因素後訂定，以符合公共利益原則。

台南 東區 社宅

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