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故宮南院慶開館12月28、29日免費參觀 12月壽星也有禮

中央社／ 嘉義縣17日電

國立故宮博物院南部院區12月28日開館第9年，為感謝支持，28日、29日兩天免費參觀，12月壽星來館可獲館慶限定「囍字文物徽章」生日禮，邀請大家蒞臨歡慶南院生日快樂。

故宮南院今天發布新聞稿表示，自2015年12月28日開館至今，推出優質的展覽及活潑的教育活動，鼓勵觀眾從多元角度親近藝術，已接待超過900萬人次參觀，成為中南部重要的文化地標。

故宮院長蕭宗煌表示，開館的每一天都為更長遠的文化藝術推廣做準備。為回應觀眾的期待與支持，今年館慶適逢週末假期，特別提供兩日免費參觀，不僅回顧9年前耀眼的開館時刻，同時放眼未來，期待為觀眾設計更具魅力的展覽、更優質友善的服務。

蕭宗煌說，歡迎12月壽星於28日、29日一起來館慶生，南院特別準備「妙色展-囍字文物徽章」作為生日禮。非12月壽星不要失望，只要完成指定任務也可獲得。

故宮南院強調，28日、29日館慶特別節目邀請TapLife踢踏搖擺舞團來館演出。TapLife舞團屢獲國內外殊榮，包含民視異國舞蹈爭霸戰冠軍、上海國際踢踏節金獎及紐約國際搖擺舞錦標賽季軍等，將在南院2樓大廳呈現活力與浪漫兼具的舞蹈秀，歡迎大家來感受踢踏舞的熱力奔放。

故宮南院 生日 觀眾

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