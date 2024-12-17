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又見在地33年書局走入歷史 嘉義大人物書店不敵網路吹熄燈號

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市老書局又少一家，大人物書店在店門口高掛「結束營業大拍賣」。記者李宗祐／攝影
嘉義市老書局又少一家，大人物書店在店門口高掛「結束營業大拍賣」。記者李宗祐／攝影

嘉義在地經營33年的大人物書店，近日店家在門口高掛結束營業，主因同樣是不敵網路，引起嘉義市民惋惜。

位於嘉義市體育場旁的大人物書店是嘉義地區最方便停車的大書局，書局一樓、地下室面積廣濶，書籍、文具用品豐富，近來卻在店門口高掛「結束營業大拍賣」，難道真的要結束營業了？

鄭姓業證實書店將於明年2月結束營業，連日以來許多民眾來撿便宜，得知真的要結束營業也感到十分可惜，感嘆又是「時代眼淚」。

業者說，主要是大環境影響，尤其是網路書局折扣競爭，在文具用品方面也同樣是受到網路沖擊。另外網路電子書也讓購買實體書的民眾大幅下滑，現今小孩也比較不愛看書，尤其一些短影音，更讓小朋友不接觸實體書本。小孩原本閱讀習慣就難以培養，再經過疫情打擊，更讓書局成為黃昏事業。

她說，1991年和喜歡看書的先生一同經營書店，覺得「大人物」名字很大氣，於是作為書店名，主要客源來自於社區，在地經營30多年，和地方都很有感情，結束營業很不捨。書店房子一樓及地下室是自家的，結束營業後考慮出租。

店家的位置十分優越，鄰居認為十分適合便利超商，應該不久就會有人上門詢問。

嘉義市中山路33年鴻圖書局才於今年結束營業，如今大人物書店也將於明年走入歷史，老字號書局又少了一家，只剩墊腳石書局、良冊書局。

嘉義市大人物書店在店內書籍放上「結束營業價」。記者李宗祐／攝影
嘉義市大人物書店在店內書籍放上「結束營業價」。記者李宗祐／攝影
嘉義市老書局大人物書店將營業到明年2月後結束。記者李宗祐／攝影
嘉義市老書局大人物書店將營業到明年2月後結束。記者李宗祐／攝影
嘉義市大人物書店在店門口擺放結束營業特價品。記者李宗祐／攝影
嘉義市大人物書店在店門口擺放結束營業特價品。記者李宗祐／攝影

嘉義 書局 網路 電子書

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