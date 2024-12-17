年幼曾受扶助 她連續13年邀家扶兒吃耶誕餐感受溫暖

年幼曾受南台南家扶中心協助，台南市複合式餐廳「SIOU JHIH秀枝餐飲」營運長陳雅祺招待南家扶學童一同上餐廳享用美食，共度歡樂的耶誕節，這項愛心活動，自2012年開辦以來，13年間從未間斷，至今已邀請逾600位家扶兒在溫馨的12月一起創造歡樂的回憶。

位於台南市北區育德二路的秀枝餐飲，在每年12月實現聖誕約定，今天邀請南台南家扶60位學童享用聖誕餐；自2012年起「SIOU JHIH秀枝餐飲」於每年耶誕前夕皆會舉辦耶誕餐會，邀請南台南家扶學童一同歡度耶誕，現場除享用精緻美味餐點外，也特別為孩子們精心準備表演節目，讓孩子在歡樂中留下美好的回憶。

「SIOU JHIH秀枝餐飲」營運長陳雅祺持續堅持舉辦這項愛心活動已13年，起因於其過去曾是家扶的扶助兒童，自立後想要將過去所受的滴水之恩，在自己有能力的現在當以泉湧相報，抱持著這樣的信念化為自己的實際行動，讓這樣的餐會善舉延續至今，陳雅琪也鼓勵家扶兒在未來行有餘力時要記得心懷感恩回饋社會。

南台南家扶中心主任李保良主任表示，很感謝「SIOU JHIH秀枝餐飲」13年來持續招待家扶兒至餐廳用餐，看到餐廳為了讓家扶孩子們有個愉快的用餐記憶，在現場除備有美味的餐點外，也安排了川劇變臉及魔術表演，真得讓孩子們度過一個開心及難忘的夜晚。

李保良說，陳雅琪幼時受扶助到長大回饋社會，這是一個很美麗善的循環，當有越來越多的善循環，我們的社會就會越來越良善，南台南家扶也一直秉持著「哪裡有需要，家扶就在那裏」的服務理念，持續的潑灑良善的種子，讓這樣的善循環持續的擴散。