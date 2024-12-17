崩溝溪台南新化周邊常淹水 整治下月底完工
台20線及國道8號交會處台南新化區周邊經常淹水，獲水利署補助2700萬元進行「新化區崩溝溪排水護岸改善應急工程」，預計明年1月底完工。市長黃偉哲與副議長林志展及市議員陳碧玉、李偉智、朱正軒、余柷青到場關心工程進度，期望完工後能大幅提高該區防洪能力，保障民眾生命財產安全。
崩溝溪排水是烏鬼厝溪排水支流，屬虎頭溪排水系統，集水區範圍涵蓋新化區台20及國道8號交會處周邊，排水護岸現況多為未整治土坡，且渠寬有束縮情形，豪大雨期間常因護岸坡腳受沖刷致邊坡崩塌，影響排洪能力，易造成河道溢淹。
水利局表示，應急工程依崩溝溪排水規畫渠寬新建直立式護岸，長度136公尺，高度約6.5公尺，以銜接上、下游既設護岸。該工程5月15日開工，預計明年1月底前完工。完工後河道寬度可由現況最窄處約10公尺拓寬至15公尺，將可改善5公頃積淹水面積，保護人口約達1千人，提升崩溝溪排水通洪效率。
黃偉哲表示，今年雨季結束較晚，11月還有颱風帶來豪雨，所幸已進入乾季，希望工程能加快進行，在明年汛期來臨前完工，讓民眾得到更好的保護。會請水利署第六河川分署協助加強新化及南科地區的防洪力道，相信透過中央與地方合作，將發揮最大的防汛效能。
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