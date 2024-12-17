地方期盼多年 台南善化東興頂街里新建聯合活動中心落成

台南市善化區東關、頂街聯合里活動中心今天落成啟用。標榜以兼具多功能與綠美化目標打造，採用綠建築銀級標準有大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民集會與公益、文化、教育活動。

東關里活動中心2016年大火付之一炬，頂街里2018年新增後一直無活動中心，市府獲內政部補助800萬及自籌款4180萬共4980萬原址新建東關頂街聯合里活動中心。地上三樓建物設置大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，提供集會各項活動。原預計去年完工，因故延宕今天才啟用。

區長方澤心表示，活動中心原址8年前大火燒毀，地方期盼多年，因為地目變更、工程發包不易等狀況延宕，好不容易終於完成，尤其頂街里是蛋黃區人口密集沒有土地可以見活動中心，因為距離近也可一併使用。總樓地板面積為971.94平方公尺約294坪。將提供居民良好運動休閒、情感交流空間，提升居住品質。配合市民學苑辦各類學習活動，希望能為地方帶來新氣象。

市長黃偉哲主持啟用典禮，市議會副議長林志展、市議員李偉智、李文俊、陳碧玉與地方人士到場見證。黃偉哲表示，近年因原物料上漲，工程經費都需因應編足才能順利完工，特別感謝中央補助、在地立委議員相挺，才能讓工程順利完成。