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公車可預約！大台南公車「智慧等車」增45條路線 即日上線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供

台南公車「智慧等車」服務自上線以來，已突破10萬人次使用，深受市民好評。為回應市民需求，市府交通局宣布，即日起「智慧等車」服務將擴大至紅、藍、綠幹支線共計45條路線、1801處站位及211輛公車已完成改版升級。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲積極推動智慧交通，大台南公車「智慧等車」服務為全國首創，提供「等公車」的全方位解決方案。民眾可透過大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRcode或候車亭鍵盤等三種方式通知公車司機，系統將訊息傳送至駕駛座旁的車機，提醒司機下一站有乘客等候，有效解決「過站不停」的問題，同時減輕駕駛壓力。

王銘德指出，智慧等車服務於今年6月在70路、9橘及橘9-1三條路線試辦，獲得市民熱烈回饋。由於台南市公車動態系統相當成熟，每輛公車皆已配備車機設備，且早在2015年就已在全市4000多個公車站設置「虛擬智慧站牌」QRcode，無需再增設其他硬體設備，僅需進行系統程式更新，即可迅速擴展至其他路線。

本次服務擴充涵蓋紅、藍、綠幹線及支線民眾，可透過大台南公車APP選擇欲搭乘的路線與站位，或掃描站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，查看所有路線的預估到站時間，按下「我要上車」按鈕，系統便會透過車機通知司機準備停靠。

此外，智慧等車系統還新增貼心功能，若即將進站的公車為低地板或無障礙車輛，系統會顯示「輪椅上車」選項，方便搭乘輪椅的乘客提前通知司機預做準備。

公共運輸處處長吳俁之表示，「智慧等車」功能為輔助提醒系統，司機與乘客可雙向互動，大幅提升搭車便利性。不過，公車進站時，乘客仍應記得招手示意，以確保順利搭乘。未來，智慧等車服務將持續擴充至全市所有公車路線與站位。

大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供
大台南公車「智慧等車」紅、藍、綠幹支線正式上線。圖／台南市交通局提供

公共運輸 公車 台南 黃偉哲

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