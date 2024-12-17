暖心開跑！企業家鍾文智助瑪利亞天使 享受人生第1場路跑

瑪利亞基金會為喚起社會重視心智障礙者年老安養，首度舉辦瑪利亞天使公益路跑，報名費全數捐做「安老家園」的興建，企業家鍾文智大力贊助，盼身心障礙者及家庭能走出戶外，享受人生第一場路跑。

這場公益路跑前天在台中中央球場登場，2500多名跑友陪伴200多名腦麻及身心智障礙兒家庭一同路跑，場面溫馨感人，包括立法院副院長江啟臣、教育部次長張廖萬堅、台中市運動局代理局長游志祥、社會局副局長陳坤皇、立委何欣純、楊瓊瓔、工策會總幹事黃于珊也到場為身障兒加油打氣。

現場不少身心障礙者家長推著輪椅、攙著孩子慢慢前進，有爸爸帶著早療兒，也有80歲老母親與55歲重度智能障礙女兒牽手前進，其他跑者也不斷為身障者家庭加油打氣，溫情滿滿。

鍾文智說，天氣寒冷，看到身心障礙家庭親子一路互相扶持，雖然他們跑得很慢，但是看到家長帶著小孩笑著跑完，很感動，相信他們背後付出的辛苦和淚水絕對不少，其他的跑者也陪伴、鼓勵，「天氣很冷，人心很暖」。

瑪利亞基金會執行長陳怡君說，瑪利亞創辦36年，堅持從小到老的照顧服務承諾，每年提供7000多位心智障礙者及其家庭服務，面對孩子長大邁入老年，雙老家庭衍生出的老老照顧議題，瑪利亞募資3.6億元籌建住宿型機構「心智障礙者安老家園」。