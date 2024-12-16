嘉市中央噴水圓環修繕首場說明會 市府重申不拆圓環3原則

嘉義市中央噴水圓環修繕計畫令市民質疑，甚至傳言要拆圓環而炸鍋，市府建設處今晚在願景館舉辦首場說明會，駁斥傳言也加強與民意溝通；市府建設、工務、都計、交通、文化等局處長直接面對市民提問，議員、里長及民眾發言踴躍。建設處長田長沛重申「不拆圓環」、「投手雕像不會換」以及「全民參與」等3大保證。市府表示，於2場說明會收集民意後，調整規劃報告書內容，後續才會進行工程基本設計、細部設計等階段工作。

說明會以「在地繼續、民主永續」為題，處長田長沛說，中央噴水圓環已超過50年沒有修繕，設備設施老舊，中央立柱年久失修幾近傾倒，機電室經常進水漏電，土方建築也容易漏水，導致水資源浪費等問題，進行修繕規畫設計案。考量中央噴水池結構、耐用年限及維護管理安全等因素，以保留圓環以及修繕棒球投手雕像為前提，因應城市現代化發展景觀，導入減法設計美學，進行修繕規畫設計。

規畫設計單位「綠波國際環境設計公司」說明中央噴水圓環亟需修繕的現況，接著進行綜合討論，就中央噴水圓環的變遷回應民眾提問。

市民質疑先前曾有網路問卷，內容提出圓環噴水池2設計案，引起民眾對於「圓環是否改建？」的疑慮，為何沒有公民參與就有這樣的圖像出現？圓環修繕預定期程？設計監造費380萬是用在那裡？與市民溝通不良，才會有要拆圓環傳言，令市民憤憤不平。

有民眾贊同市府提出圓環周邊人行環境改善、改善各路口道路交通標線及優化人行道等的構想，但也擔心圓環周邊機車停車格因而減少。

田長沛說明，圓環修繕分為「規畫、設計、發包工程」等3階段，先前網路的問卷為邀請市民提供構想，開放全民參與的初步規畫階段，方案設計是嚴謹過程，問卷中的圖樣僅是提供初步討論方向，絕非設計圖。此外，關於招標書中提到設計預計於今年12月底完成、工程則將於明年8月間完成，初步設定時間是為了使投標廠商知悉圓環位於交通重要樞紐，市府希望能減少工程期間造成的衝擊，希望投標廠商能更確實評估工期壓力再投標。田長沛重申，圓環修繕一定會與民眾交流、讓民眾參與後才會進入設計等階段。

交通處長許啟明坦承有關單位與民溝通不足才造成誤解，他表示，將對圓環周邊交通環境進行部份街角擴大、拓寬人行空間等進一步優化工程，未來中山路機車停車格不會取消，圓環周邊機車停車格約為20格，透過引導汽車停放周邊停車場、將汽車格改畫設為機車格，滿足機車停放需求。透過工程優化、將違停機車的空間還給行人。