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避免爭道 雲林虎尾3處標線重畫

聯合報／ 記者陳雅玲李宗祐／連線報導
雲林縣長張麗善（中）認為道路設計需考量地方實際用路需求，因地制宜。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）認為道路設計需考量地方實際用路需求，因地制宜。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府10月間針對虎尾、斗南地區多處改善路面，比照都會地區畫設標線，卻衍生出汽機車爭道等險象環生情形，縣府初步檢討要重畫3處標線。

縣府昨公布自辦20鄉鎮市區道路及人行道管理養護考核結果，前3名為莿桐鄉公所、古坑鄉公所、虎尾鎮公所，各獲400萬元至200萬元不等的工程補助款。

交通工務局長汪令堯說，標線畫設經過檢討，虎尾鎮學府路從台大虎尾分院至高鐵站前，原考慮用路病患多而縮減機車道、畫900公尺長槽化線，現將恢復原來機車道，塗銷槽化線。

另，虎尾往斗南大業路三叉路口將機車道取消後畫設600公尺槽化線，反造成汽機車爭道，將恢復機車道，改為加強標線、標誌牌面；文科路畫設停車格將塗銷。

此外，嘉縣台三線知名「跑山路線」阿婆灣前天再傳死亡車禍，18歲男子騎機車疑失控自摔，送醫不治，縣議員莊峻傑昨在議會臨時會質詢，希望加強取締。

嘉縣警局說，以3方面改善，周六、日上午9時至下午3時，員警機動在台3線312公里、313.5公里前守望；第2，明年初在台3線313.5公里處川興商店前增裝測速照相；第3則增設提醒慢行標誌、邊坡的防撞水泥護欄、路中央回復式防撞桿。

標誌 虎尾鎮 車道

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