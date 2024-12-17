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台南闢黃先柱公園 惹議

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府於七股區打造黃先柱紀念公園並豎立銅像，遭市議會國民黨團要求移除銅像。圖／翻攝立委郭國文臉書
台南市政府於七股區打造黃先柱紀念公園並豎立銅像，遭市議會國民黨團要求移除銅像。圖／翻攝立委郭國文臉書

前國策顧問黃先柱去年病逝，台南市府在七股區西寮里打造社區型公園命名「黃先柱紀念公園」並豎立銅像，6日揭幕，市議會國民黨團昨批用公家資源做政治立場的歌功頌德，要求農曆年後移除銅像；市府表示，他對台灣民主發展貢獻卓著。

南市府解釋，公園命名、立雕像是地方人士建議，黃先柱家屬感謝市府及地方愛護，銅像費將由家屬支付。

黃先柱曾任民進黨台南市黨部主委，不僅是政壇名人，更是賴清德總統的好友，工務局花費約814萬元在七股西寮里打造社區型公園，命名黃先柱紀念公園，文化局再以158萬元打造銅像。

市議會國民黨團以「黃先柱有比國父更偉大嗎？」開記者會，黨團書記長林燕祝議員說，民生綠園的國父孫中山銅像2014年遭台獨人士拉倒，市長黃偉哲曾承諾會恢復設立，卻沒有任何進度，黃先柱身為只對民進黨新潮流有貢獻的人，卻花納稅人的錢蓋公園、立銅像。

南市府表示，特色公園以「強化在地連結」合情合理，尤其黃先柱出生七股，西興宮更是其從小玩耍之處，他以百姓福祉為優先，奉民主意志為圭臬，更曾獲頒總統褒揚令，深受地方肯定。

台南 國民黨 民進黨

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