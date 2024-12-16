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設黃先柱紀念公園藍營批圖利 南市：地方代表性人物

中央社／ 台南16日電

台南市府於七股區設置已故前國策顧問黃先柱紀念公園及雕像，市議會國民黨團今天質疑以公家資源圖利特權；市府指出，公園名稱為紀念地方代表性人物，雕像費用由家屬支付。

國民黨團今天在市議會召開「黃先柱比國父更偉大嗎」記者會，質疑市府用公家土地、近新台幣千萬元公帑，幫私人設立紀念公園及雕像，很多市民連黃先柱是誰都不認識，只因是總統賴清德好友，就得到特殊待遇。

國民黨團指出，要求市府在農曆年後將七股區西寮里社區公園恢復原狀，否則將以涉及貪瀆、圖利送交檢調處理。

出席記者會的市府工務局長陳世仁表示，此公園屬社區公園，施作步道、植栽綠美化、公廁、兒童遊樂設施等，經費共824萬餘元，不管公園名稱為何，都要進行管理維護。

文化局長謝仕淵表示，雕像經費為158萬元，家屬在設置前已表達會自付費用，已協助處理如何將這筆錢繳回市庫。

台南市政府對此回應指出，特色公園強化在地連結，合情合理，黃先柱對台灣民主發展貢獻卓著，深受地方肯定並獲頒總統褒揚令，七股區是黃先柱故鄉，社區公園重修後，地方人士認為偏遠地區難得培養出國策顧問，提出以黃先柱命名並立雕像，以紀念地方代表性人物。

台南 國民黨 記者會

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