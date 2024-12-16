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嘉縣議長張明達募千萬 助警消、衛生局購救命器材

中央社／ 嘉義縣16日電
嘉義縣議長張明達。圖／嘉義縣議會提供
嘉義縣議長張明達。圖／嘉義縣議會提供

嘉義縣議長張明達近日向民間公司勸募新台幣1000餘萬，購置蒐證與防護器材、破壞與急救器材、血糖機及汽車，贈送給警消、衛生局及慈善團體，協助政府等單位救護平民百姓。

嘉義縣議會今天舉辦「議起關懷服務勸募捐贈」記者會，張明達代表嘉義縣議會向英威康科技公司、樺康智雲公司、昱毅營造公司及起動生物科技公司等捐贈單位表示感謝。

張明達致詞說，縣議會長期關心警消人員出勤時裝備是否完善與能否保護安全，此次英威康公司捐贈購置300萬元蒐證與防護器材給警察局、樺康智雲公司購置300萬元破壞器材與急救器材給消防局。

張明達說，嘉義縣約5萬3000多名糖尿病友，起動生物科技捐贈價值約245萬元1000台血糖機給衛生局，幫助糖尿病友。嘉義縣慈善團體聯合協會配送生活物資給經濟弱勢族群，欠缺交通工具，昱毅營造公司捐贈170萬元汽車1輛。

嘉義縣長翁章梁及警察局、消防局、衛生局等代表今天也到議會表示感謝。

嘉義 衛生局 警察

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