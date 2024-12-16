嘉市全齡學習走進社區 長輩玩轉數位課程拉近距離

嘉義市智慧科技處推動全齡數位學習課程，採取巡迴服務，直接走進鄰里，為中高齡長輩設計的數位課程，拉近長輩與朋友及兒孫距離，獲得熱烈迴響；市府智科處表示，嘉義市是全國第一個試辦高齡友善城市的示範城市，不論是想學習使用手機跟LINE的長輩，還是想嘗試斜槓人生學習更進階專業的市民朋友都能有所選擇，明年還會持續辦理。

嘉義市智科處表示，「No.600培養皿」計畫，開設不同年齡所需數位課程，市民可依照自身需求選擇適合的學習資源，至今已邁入第14年，走訪嘉義市84鄰里，累積服務5萬餘人。今年度透過開辦數位巡迴服務及數位工作坊，為45歲以上中高齡市民朋友打造數位學習課程，更深入嘉義市各鄰里培養全嘉科技力。

「No.600培養皿」計畫今天在西區黃賓圖書館上完今年最後一堂課【玩轉學習社群交友】，課程吸引民爆滿眾報名，前來上課的長輩與市民表示還要繼續學習。

【玩轉學習社群交友】課程，主要是針對中高齡市民長者所設計，從Line和IG申請帳號、交友設定、群組經營管理、照片美顏編修、短影音動態…等，一步步讓長輩們拉近與朋友及兒孫輩的距離，課程採取巡迴服務，直接走進鄰里。有阿嬤在體驗後表示，起初她對科技感到害怕，擔心一不小心便會弄壞設備，但隨著講師的解說與協助，才發現原來科技如此簡單且有趣。