快訊

天冷棉被怎麼蓋才暖？ 台電曝「免插電3招」：睡前做即見效

5縣市有感！台南晚間7點規模3.8地震 嘉縣最大震度4級

又擅闖！婦人竟帶小孩站鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

安士達公司捐贈南巿府60輛輪椅

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

安士達實業有限公司為回饋社會，響應台南巿「關懷弱勢，溫暖大臺南」之施政理念，協助臺南市社區照顧關懷據點推展更多服務，15日在鹽水區水秀里上帝廟前廣場辦理捐贈儀式，由安士達實業有限公司負責人孫智惠女士及立法委員林俊憲聯合捐贈60輛輪椅，提供給鹽水、新營及柳營區等30處社區照顧關懷據點使用。

    臺南市長黃偉哲表示，安士達實業有限公司愛心捐贈輪椅活動已長達4年，今年捐贈之輪椅將優先提供鹽水、新營及柳營區等30處社區照顧關懷據點，共同實現讓愛轉動，暢行無礙的精神。台南巿未來將持續朝一里一據點的目標前進，積極布建社區據點及宣導長照資源運用，而社會服務除需政府的支持，更要愛心企業的積極力挺，透過公私協力，讓更多的民眾受惠，共享社會溫暖。

    盧禹璁局長說明，台南巿截至11月底共計404個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進活動等4大服務項目，累積服務逾300萬人次；據點就像長輩另一個家，具有學習、成長及陪伴功能，結合各項社福資源引進據點，除讓長輩走出戶外、參與社會，避免憂鬱、失智與失能情況發生，亦支持、減輕家庭負擔，讓長輩可在地就近接受最基礎妥善的照顧關懷服務。

聚傳媒

台南 臺南 輪椅

延伸閱讀

台南新營文化中心整修 部分場域暫停營運

啟用逾41年 台南新營文化中心本月修繕工期一年

網紅砸5百萬斷小腿骨增高！坐輪椅變180公分：痛不欲生

紙風車劇團台南新營演出《寶莉回家》 吸5000親子同樂

相關新聞

安士達公司捐贈南巿府60輛輪椅

安士達實業有限公司為回饋社會，響應台南巿「關懷弱勢，溫暖大臺南」之施政理念，協助臺南市社區照顧關懷據點推展更多服務，15日在鹽水區水秀里上帝廟前廣場辦理捐贈儀式，由安士達實業有限公司負責人孫智惠女士及

楓紅開玩 嘉縣推阿里山賞楓探秘2日遊

嘉義縣阿里山鄉山林間楓葉開始由綠轉紅，目前楓紅已達4成，嘉義縣文化觀光局表示，規畫來阿里山鄉一趟輕鬆愜意的2日遊，不僅能...

嘉市全齡學習走進社區 長輩玩轉數位課程拉近距離

嘉義市智慧科技處推動全齡數位學習課程，採取巡迴服務，直接走進鄰里，為中高齡長輩設計的數位課程，拉近長輩與朋友及兒孫距離，...

台南漁產年節禮盒下月開賣 黃偉哲虱目魚上菜秀催買氣

搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，邀請市長黃偉哲表演虱目魚料理秀帶動買氣，現場各家...

台南空氣品質改善創紀錄 PM10、PM2.5濃度下降8%與4%

台南市今年PM10 與 PM2.5 濃度分別較去年同期下降 8% 與 4%，推動多元空汙改善有成，環保局今表揚49個空氣...

台南高分院新建辦公廳室 預定2029年9月完工啟用

台南高分院辦公廳室新建工程，已於今年11月5日發包。台南高分院院長黃瑞華今天說明，新建台南高分院辦公廳室位於安平區平通路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。