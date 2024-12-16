安士達公司捐贈南巿府60輛輪椅

安士達實業有限公司為回饋社會，響應台南巿「關懷弱勢，溫暖大臺南」之施政理念，協助臺南市社區照顧關懷據點推展更多服務，15日在鹽水區水秀里上帝廟前廣場辦理捐贈儀式，由安士達實業有限公司負責人孫智惠女士及立法委員林俊憲聯合捐贈60輛輪椅，提供給鹽水、新營及柳營區等30處社區照顧關懷據點使用。

臺南市長黃偉哲表示，安士達實業有限公司愛心捐贈輪椅活動已長達4年，今年捐贈之輪椅將優先提供鹽水、新營及柳營區等30處社區照顧關懷據點，共同實現讓愛轉動，暢行無礙的精神。台南巿未來將持續朝一里一據點的目標前進，積極布建社區據點及宣導長照資源運用，而社會服務除需政府的支持，更要愛心企業的積極力挺，透過公私協力，讓更多的民眾受惠，共享社會溫暖。

盧禹璁局長說明，台南巿截至11月底共計404個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進活動等4大服務項目，累積服務逾300萬人次；據點就像長輩另一個家，具有學習、成長及陪伴功能，結合各項社福資源引進據點，除讓長輩走出戶外、參與社會，避免憂鬱、失智與失能情況發生，亦支持、減輕家庭負擔，讓長輩可在地就近接受最基礎妥善的照顧關懷服務。

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