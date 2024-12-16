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台南漁產年節禮盒下月開賣 黃偉哲虱目魚上菜秀催買氣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲示範「虱念台南味」虱目魚料理秀。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲示範「虱念台南味」虱目魚料理秀。記者謝進盛／攝影

搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，邀請市長黃偉哲表演虱目魚料理秀帶動買氣，現場各家業者也配合推出多項優惠禮盒，強調最好農漁產品就在台南。

據統計，台南漁產年產量約7萬6000公噸，年產值超過85億元，南市府農業局下月10日將在民治市政中心南瀛堂舉辦南瀛新春農特產伴手禮展售會，今天開記者會暖身。

現場邀請黃偉哲與嘉南藥理大學餐旅管理系老師王明煌現場示範「虱念台南味」虱目魚料理秀，並展示巨無霸虱目魚肚、極品鮮蝦、ASC國際認證台灣鯛、嚴選烏魚子、頂級浦燒鰻等精選水產禮盒組，市議員蔡育輝、吳通龍及沈家鳳也到場共同推薦。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，青山、將軍漁港現有白帶、肉鯽仔等新鮮魚類，都很適合做家常菜；這次漁會在過年檔期推出各式海鮮禮盒，讓民眾方便選購，1月10日搶先祭出超划算的10片裝虱目魚肚組，每組只要1000元，絕對物超所值。

農業局表示，當天參展「宏海水產有限公司」、「洽通實業股份有限公司」、「一夫水產生技有限公司」、「清吉爺爺烏魚子」、「亮哥生態養殖場」、「有限責任臺南市第一漁權會漁業生產合作社」、「國基漁場」、「和畝水產」、「南市區漁會」、「南縣區漁會」、「臺南市養殖漁業發展協會」等，消費者可至商家官網、臉書粉絲頁及各大通路訂購台南在地新鱻味。

搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影
搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，強調最好農漁產品就在台南。記者謝進盛／攝影

台南 禮盒 虱目魚

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