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台南空氣品質改善創紀錄 PM10、PM2.5濃度下降8%與4%
台南市今年PM10 與 PM2.5 濃度分別較去年同期下降 8% 與 4%，推動多元空汙改善有成，環保局今表揚49個空氣品質維護及淨零永續發展的卓越單位，市長黃偉哲表示，這些成果來自市府與民間攜手努力，未來將持續推動空品應變機制，並提醒市民依空品告警提醒做好健康防護。
黃偉哲說，透過多元空汙治理措施的推動，南市空氣品質呈現穩定改善趨勢，截至今年11月，PM10 與 PM2.5 濃度分別較去年同期下降 8% 與 4%，而對所有族群不健康的等級僅0.15%，創下歷史最低紀錄，
此次表揚項目共六大類別，其中優良營建工地從1萬2千處中選出3處卓越表現工地，落實汙染防制，導入智慧化監控技術，如即時通報系統及自動防制措施，提升管制精準度。機車定檢部分，南市機車定檢率達87.9%，為六都第一，更完成1萬2千件高汙染車輛汰舊補助案件線上申辦案，會中表揚11個機車定檢站，感謝業者協助收集簡訊通知及推動汙染改善工作。
柴油車績優單位分為客運、貨運、企業、學校及特定區域管制5大類，評選出各組第一名，肯定業者積極配合保檢合一及汰換4期以上環保車輛政策，減少移動汙染排放量。
環保局指出，南市空品淨化區綠化面積54.4公頃，每年吸收約1226公噸CO2。今年評選出8處優良淨化區，展現空氣淨化與環境美化雙重價值。為改善室內空氣品質，市府推動非公告場所自主管理，今年3處公告場所及5處非公告場所獲獎。另與工業與服務業合作成立「淨零輔導團」，以低碳智慧技術協助企業轉型，今年共有11家企業獲獎，展現淨零承諾。
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