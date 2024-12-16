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台南高分院新建辦公廳室 預定2029年9月完工啟用

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南高分院院長黃瑞華，說明新建辦公廳室工程相關時程。記者黃宣翰／攝影
台南高分院院長黃瑞華，說明新建辦公廳室工程相關時程。記者黃宣翰／攝影

台南高分院辦公廳室新建工程，已於今年11月5日發包。台南高分院院長黃瑞華今天說明，新建台南高分院辦公廳室位於安平區平通路，為地上6層、地下2層建築，工程需1500個日曆天，預定2029年9月完工進駐啟用。

台南高分院現址中山路辦公廳室，為77年歷史老舊建物，空間設備及停車空間早已不敷使用。為提升司法服務品質，新建工程經司法院核定位於安平區金華段81地號機關用地；採設計與施工併辦的統包方式辦理，工程預算為41億7707萬多元。

黃瑞華說，此工程於2022年2月7日經她取得台南市長黃偉哲及工務局長蘇金安同意為此工程的代辦機關，工務局於今年10月16日辦理公開招標後，11月5日公告上益等4家聯合團得標此統包工程決標。

黃瑞華表示，此新建工程設計理念衷心期盼建築師及廠商，能利用台灣在地、平價、創新但品質優良的現代建築素材，以精湛、高明的設計技巧，配合台南的氣候、風向，建造出外型典雅、耐看；內部能通風、對流、會呼吸，不必太依賴冷氣的法院建築，為雲嘉南民眾，打造一個優質的司法服務場域。原台南高分院辦公廳室，將移交台南地院少年法庭使用。

此外，黃瑞華說，台南高分院刑事法官2024年1至9月平均每月新收件數29.37件，同年月刑事上訴維持率93.77%。2024年1至9月民事法官平均每月新收15.03件，同年月民事上訴維持率92.68%。台南高院法官人數較少，目前民事及刑事共43名法官，雖然法官工作壓力大，仍維持良好裁判品質。

台南高分院新建辦公廳室，預估2029年9月完工啟用，圖為外觀意象圖。圖／台南高分院提供
台南高分院新建辦公廳室，預估2029年9月完工啟用，圖為外觀意象圖。圖／台南高分院提供

司法院 建築師

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