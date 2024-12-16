花公帑蓋黃先柱紀念公園 台南藍營批：有比國父偉大？

南市府本月初低調為黃先柱紀念公園揭幕，黃先柱為已故總統府國策顧問，公園內設立其雕像，但多數民眾並不熟悉黃先柱事蹟，市議會國民黨團今以「黃先柱有比國父更偉大嗎？」為題開記者會，痛批南市府用公家資源，做政治立場的歌功頌德，要求農曆年後移除黃先柱銅像。

黃先柱去年4月病逝，其生前曾任民進黨台南市黨部主委，不僅是政壇名人，更是賴清德總統的好友，市府工務局先後花費約814萬在七股西寮里打造社區型公園，並以「黃先柱紀念公園」命名，文化局則以158萬豎立銅像，本月6日完工揭幕。

黨團書記長林燕祝說，民生綠園的國父孫中山銅像2014年遭台獨人士拉倒後，一躺就躺在柳營10多年，市長黃偉哲當時承諾會恢復設立，到現在卻沒有任何進度，然而黃先柱身為只對民進黨新潮流有貢獻的人，卻花納稅人的錢蓋公園、立銅像，「難道這不理譜嗎？」。

市議員王家貞也痛批，市府拿納稅人的血汗錢，去興建「台獨無能的台獨者紀念公園」，歌功頌德黃先柱，試問「他是對誰有功？是對賴清德有功嗎？」，若黃先柱、黃昭堂都能有紀念公園，後續只要對賴清德有功的國策顧問、資政，難道都要設立紀念公園。

蔡宗豪則認為，黃先柱人已經離開這個世界，大家是尊重他，也並沒有要消費他，但市府現在的所作所為就是「國父甩一邊、政治立場擺優先」，用納稅人的錢搞政治；南市府還曾說要減少設立銅像，如今卻設立黃先柱銅像，「這不是在自打嘴巴？」。

國民黨團強調，黃先柱紀念公園用的是國有土地，花費近千萬，幫私人設立紀念公園、豎立銅像，後續還要花公帑維護，台南市政府難道是給黃先柱家屬請的嗎？事件爆發後，黃的家屬說要負責銅像經費，但可笑的是錢在哪裡，又該用何種方式進入市庫。

國民黨團要求市府在過完農曆春節，將七股西寮里社區公園恢復原狀、移除黃先柱銅像，且不准動用公家資源，否則將以涉及貪瀆圖利送辦，台南不需要滿城光電板和滿城民進黨「皇親國戚」的紀念公園及銅像。

對此，南市府表示，市府特色公園「強化在地連結」合情合理，尤其黃先柱出生七股，西興宮更是其從小玩耍之處，他以百姓福祉為優先，奉民主意志為圭臬，對台灣民主發展貢獻卓著，更曾獲頒總統褒揚令，深受地方肯定。