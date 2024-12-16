南台科大左鎮教會開發新式 「電子火把」20日辦火把報佳音

南台科技大學與左鎮教會合作設置「火把工作坊」，近日開發新式電子火把，還為左鎮街區住戶布置「聖誕節家戶燈光」。區公所今天公告20日將舉辦報佳音等系列耶誕節活動，邀請各地民眾參與、感受濃厚的左鎮傳統節日氛圍。

計畫主持人賴孟玲老師指出，火把工作坊結合左鎮在地自然資源莿竹，搭配各種顏色紙板與玻璃紙，創造出兼具傳統現代感的火把。這些火把是藝術創作，巧妙運用顏色與材質，展現對火把文化的理解與創意的過程，並在製作中傳達出燈光的美感。

視覺傳達設計系老師黃添貴表示，學生為左鎮街區15戶人家設計與佈置聖誕燈光。學生們設計燈飾、花環與看板，不僅能運用創意，還能與社區居民深入交流，了解每個家庭的需求與喜好，增添節日的色彩與暖意。這樣的活動不僅增進社區凝聚力，也讓每個家庭在聖誕節期間感受到無比溫馨。

左鎮區長余基吉說，左鎮教會曾是居住周圍淺山牛港嶺、橄欖山、風吹嶺等部落的西拉雅族人，為方便參加聚會就地取材在地刺竹及桂竹，製作竹火把照亮道路，徒步走到拔馬教會(現左鎮教會)做禮拜。

他說，近年左鎮教會恢復火把報佳音活動，傳遞美好與祝福，這項文化活動已成居民的期待，不僅是早期西拉雅文化的日常，更是左鎮人心中重要的文化記憶。

耶誕慶祝晚會21日晚7點在左鎮教會舉行，現場有表演還有摸彩活動。報佳音活動20日晚7點半在教會及左鎮街區，當晚也可帶自製電子火把或傳統火把上街遊行，一起感受左鎮淺山的西拉雅族人過去拿著火把照亮沿路，徒步至拔馬教會的傳統，感受耶誕誕的喜悅與溫馨。