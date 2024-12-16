快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

聽新聞
0:00 / 0:00

南台科大左鎮教會開發新式 「電子火把」20日辦火把報佳音

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大USR團隊師生為左鎮街區住戶佈置「聖誕節家戶燈光」。圖／左鎮區公所莊智樑提供
南台科大USR團隊師生為左鎮街區住戶佈置「聖誕節家戶燈光」。圖／左鎮區公所莊智樑提供

南台科技大學與左鎮教會合作設置「火把工作坊」，近日開發新式電子火把，還為左鎮街區住戶布置「聖誕節家戶燈光」。區公所今天公告20日將舉辦報佳音等系列耶誕節活動，邀請各地民眾參與、感受濃厚的左鎮傳統節日氛圍。

計畫主持人賴孟玲老師指出，火把工作坊結合左鎮在地自然資源莿竹，搭配各種顏色紙板與玻璃紙，創造出兼具傳統現代感的火把。這些火把是藝術創作，巧妙運用顏色與材質，展現對火把文化的理解與創意的過程，並在製作中傳達出燈光的美感。

視覺傳達設計系老師黃添貴表示，學生為左鎮街區15戶人家設計與佈置聖誕燈光。學生們設計燈飾、花環與看板，不僅能運用創意，還能與社區居民深入交流，了解每個家庭的需求與喜好，增添節日的色彩與暖意。這樣的活動不僅增進社區凝聚力，也讓每個家庭在聖誕節期間感受到無比溫馨。

左鎮區長余基吉說，左鎮教會曾是居住周圍淺山牛港嶺、橄欖山、風吹嶺等部落的西拉雅族人，為方便參加聚會就地取材在地刺竹及桂竹，製作竹火把照亮道路，徒步走到拔馬教會(現左鎮教會)做禮拜。

他說，近年左鎮教會恢復火把報佳音活動，傳遞美好與祝福，這項文化活動已成居民的期待，不僅是早期西拉雅文化的日常，更是左鎮人心中重要的文化記憶。

耶誕慶祝晚會21日晚7點在左鎮教會舉行，現場有表演還有摸彩活動。報佳音活動20日晚7點半在教會及左鎮街區，當晚也可帶自製電子火把或傳統火把上街遊行，一起感受左鎮淺山的西拉雅族人過去拿著火把照亮沿路，徒步至拔馬教會的傳統，感受耶誕誕的喜悅與溫馨。

計畫主持人賴孟玲期望除了火把報佳音，能夠藉計畫帶入學校課程資源，為街區增添更多節慶氛圍外，也讓學生學習美學與色彩運用在日常，「落實創意生活及設計美學目的」。

南台科大USR團隊師生為左鎮街區住戶佈置「聖誕節家戶燈光」。圖／左鎮區公所莊智樑提供
南台科大USR團隊師生為左鎮街區住戶佈置「聖誕節家戶燈光」。圖／左鎮區公所莊智樑提供
南台科大左鎮教會開發新式電子火把，20日辦火把報佳音。圖／左鎮區公課長莊智樑提供
南台科大左鎮教會開發新式電子火把，20日辦火把報佳音。圖／左鎮區公課長莊智樑提供
南台科大左鎮教會開發新式電子火把，20日辦火把報佳音。圖／左鎮區公課長莊智樑提供
南台科大左鎮教會開發新式電子火把，20日辦火把報佳音。圖／左鎮區公課長莊智樑提供
南台科大USR團隊師生為左鎮街區住戶佈置「聖誕節家戶燈光」。圖／左鎮區公所莊智樑提供
南台科大USR團隊師生為左鎮街區住戶佈置「聖誕節家戶燈光」。圖／左鎮區公所莊智樑提供
南台科大左鎮教會開發新式電子火把，20日辦火把報佳音。圖／左鎮區公所提供
南台科大左鎮教會開發新式電子火把，20日辦火把報佳音。圖／左鎮區公所提供

延伸閱讀

陳昭姿比喻聖母為代理孕母 教友協會：不當且錯誤

NBA／希爾德想破湯普森單場最多三分 相信柯瑞無法破1項紀錄

青鳥宴經費來自族語獎勵金？原民會澄清未獨厚特定教會

揭原民會捐長老教會比例高 高金素梅：難怪有底氣辦桌罷免立委

相關新聞

台南漁產年節禮盒下月開賣 黃偉哲虱目魚上菜秀催買氣

搶攻春節商機，台南市政府今在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，邀請市長黃偉哲表演虱目魚料理秀帶動買氣，現場各家...

台南空氣品質改善創紀錄 PM10、PM2.5濃度下降8%與4%

台南市今年PM10 與 PM2.5 濃度分別較去年同期下降 8% 與 4%，推動多元空汙改善有成，環保局今表揚49個空氣...

台南高分院新建辦公廳室 預定2029年9月完工啟用

台南高分院辦公廳室新建工程，已於今年11月5日發包。台南高分院院長黃瑞華今天說明，新建台南高分院辦公廳室位於安平區平通路...

花公帑蓋黃先柱紀念公園 台南藍營批：有比國父偉大？

南市府本月初低調為黃先柱紀念公園揭幕，黃先柱為已故總統府國策顧問，公園內設立其雕像，但多數民眾並不熟悉黃先柱事蹟，市議會...

南台科大左鎮教會開發新式 「電子火把」20日辦火把報佳音

南台科技大學與左鎮教會合作設置「火把工作坊」，近日開發新式電子火把，還為左鎮街區住戶布置「聖誕節家戶燈光」。區公所今天公...

雲林斗南、虎尾三處道路槽化線將塗銷 張麗善：道路設計應因地制宜

雲林縣今年10月針對虎尾、斗南地區多處路段進行路面改善，部分路段縮減機車道，並畫設槽化線，反造成汽機車爭道，險象環生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。