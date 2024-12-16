雲林斗南、虎尾三處道路槽化線將塗銷 張麗善：道路設計應因地制宜

雲林縣府自辦20鄉鎮市區道路及人行道管理養護考核，第一名由莿桐鄉公所拿下，今頒發400萬元工程補助金，並舉辦友研討會，縣長張麗善表示，部分道路設計雖以人本交通為出發點，但未能因地制宜，將根據地方需求重新調整。

今年雲林縣市區道路及人行道管理養護考核，前三名為莿桐鄉公所、古坑鄉公所及虎尾鎮公所，分別獲得400萬元、300萬元及200萬元的工程補助款，張麗善表示，雲林縣在交通部金路獎中連續兩年榮獲道路維護及橋梁維護非直轄市第一名，並首次在「行人空間維護類」獲得績優成績，都是縣府團隊和各鄉鎮市公所共同努力的結果。

為持續打造友善交通與無障礙人行空間，縣府今邀請開南大學榮譽教授郭正成分享「交通標誌、標線及號誌的常見缺失與改善建議」。郭正成表示，他曾到雲林考核，可能受限維護經費不足，雲林縣常見標誌模糊、標誌牌高度不足等問題，他認為無論是標誌的更新或是標線的重繪，及標誌牌的高度必須要定期檢核改善。

高雄科技大學運籌管理系助理教授李明聰也帶來「路口交通安全設計」的專題分享，剖析易肇事路口的常見問題，如視線遮擋、標線不明及號誌配置不佳等。

張麗善在會中也提出，很多道路標線設計僅考量行人空間，卻未因地制宜，衍生許多民怨，以雲林來說，公共運輸巴士使用率低，機車族多，且許多都是高齡者，若依照都會地區標準劃設對雲林縣來講可能不太適用，她認為需要重新檢討。

古坑鄉長林慧如也分享經驗，公所原爭取在古坑鄉立幼兒園前增設通學步道，致使原有機車道縮減，致使汽機車爭道，尤古坑鄉高齡用路人多，騎車速度緩慢，與汽車爭道情況險象環生，地方抱怨不斷，後來將學校圍牆退縮，保留人行道，也恢復機車道，今年工程已完成驗收，無論是機車、腳踏車，甚至是長輩的電動代步車，都不用再與快速經過的汽車爭道，民怨大幅減少。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，很多標線的改變雖然出於善意考量，但在實際操作中可能影響交通效率，未來會根據地方需求進行調整，並與中央保持溝通，平衡地方需求。

他指出，雲林縣今年10月自籌經費及內政部補助，針對虎尾、斗南地區多處路段進行路面改善，設計公司比照都會地區畫設標線，但衍生出汽機車爭道等險象環生問題，初步檢討將有3處標線要重新畫設，包括虎尾鎮學府路從台大虎尾分院至高鐵站前，原考慮用路病患多，且通行時間長，因此縮減機車道，畫設900公尺長槽化線，現將恢復原來機車道，塗銷槽化線，改用號誌延長穿越秒數改善。