守護台南南山公墓不成「肥肉」 分波提報具歷史價值墓塚

台南市文資處日前連續召開多次「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，討論南山公墓已列冊追蹤的墓塚，是否列為指定古蹟或歷史建築，以及南山公墓、二王基督教公墓是否列為文化景觀。守護南山公墓社群表示，南山C區已完成地籍重劃，質疑是利益團體口中的肥肉，將持續守護。

文資處從12月初到上周召開「台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」第6、7、8次會議，就守護南山公墓之前提出，並已列冊追蹤的墓塚，以及南山公墓列為「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」進行討論，其中10多處已列冊追蹤的墓塚是否繼續列冊，還是指定為古蹟或歷史建築，近期會公布。

守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，現在最令人擔心的是，南山公墓C區是最接近市區的墓園，北臨大成路，東臨西門路，西臨永成路，目前已完成地籍重劃，這裡幾乎都是公有地，若政府要收回，很難抵擋，但相信市府會有明智決定。C區內也有許多具歷史價值的墓園，包含郭綜合醫院家族的父母、祖先墳墓、最早陣頭「同興北管社」3代墳墓、孫立人青年軍部隊墓塚等，其中古道從郭綜合醫院家族墓塚前經過，通往喜樹、灣裡，可看到台南400年城市發展樣貌。