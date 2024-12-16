快訊

敘利亞看守內閣已上路 以色列竟趁亂空襲入侵

Fans17上傳逾萬部未成年片遭搜索 收押6人竟見「爆料公社」負責人

台股小漲19點收23,039點 台積電上漲20元收1085元

聽新聞
0:00 / 0:00

守護台南南山公墓不成「肥肉」 分波提報具歷史價值墓塚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區的南山公墓C區有部分具歷史價值墓園，有精彩的泥塑、墓手詩文題詞。圖／吳延晃提供
台南市南區的南山公墓C區有部分具歷史價值墓園，有精彩的泥塑、墓手詩文題詞。圖／吳延晃提供

台南市文資處日前連續召開多次「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，討論南山公墓已列冊追蹤的墓塚，是否列為指定古蹟或歷史建築，以及南山公墓、二王基督教公墓是否列為文化景觀。守護南山公墓社群表示，南山C區已完成地籍重劃，質疑是利益團體口中的肥肉，將持續守護。

文資處從12月初到上周召開「台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」第6、7、8次會議，就守護南山公墓之前提出，並已列冊追蹤的墓塚，以及南山公墓列為「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」進行討論，其中10多處已列冊追蹤的墓塚是否繼續列冊，還是指定為古蹟或歷史建築，近期會公布。

守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，現在最令人擔心的是，南山公墓C區是最接近市區的墓園，北臨大成路，東臨西門路，西臨永成路，目前已完成地籍重劃，這裡幾乎都是公有地，若政府要收回，很難抵擋，但相信市府會有明智決定。C區內也有許多具歷史價值的墓園，包含郭綜合醫院家族的父母、祖先墳墓、最早陣頭「同興北管社」3代墳墓、孫立人青年軍部隊墓塚等，其中古道從郭綜合醫院家族墓塚前經過，通往喜樹、灣裡，可看到台南400年城市發展樣貌。

吳延晃期待政府的眼光能放遠一點，他說，台南以文化理由升格直轄市，就應該守護文化資產，不應該跟著其他直轄市努力在蓋房子等與房地產有關的開發。台南自稱為台灣京都，城市開發更應著重在文化，目前有這麼多的文化資產，連結著數百年的城市發展與生命的軌跡，若為開發而毀文化資產是不智且可惜。到日本京都、英國倫敦，會在巷子處發現墳墓，就緊鄰民宅，成為古都中很自然的現象是，在台灣，人和墳墓的關係，只是部分人的恐怖，心理上會有壓力，不是每個人都會這麼想，因此，無須這麼放大，應有另種思考。目前還有30多處墓塚具歷史價值，近期會分波陸續提報。

台南市南區的南山公墓C區有部分具歷史價值墓園，有精彩的泥塑、墓手詩文題詞。圖／吳延晃提供
台南市南區的南山公墓C區有部分具歷史價值墓園，有精彩的泥塑、墓手詩文題詞。圖／吳延晃提供

公墓 文化資產 歷史建築

延伸閱讀

日本大阪光之饗宴台南燈區 「西門君」古蹟主燈吸睛

桃園市長張善政贈匾「百年古蹟」 三官大帝3聖杯挑定懸掛處

置身其中宛如漫步京都 雲林斗南百年歷史日式警廳舍重生

南市後壁旌忠廟列文化資產歷史建築 主委反彈力主改建

相關新聞

回響／要清除機構車輛裝GPS 南市環保局源頭管控遏阻偷倒廢棄物

廢棄物亂倒層出不窮，一直在上演貓捉老鼠，本報的「國在山河破」專題報導，引起各界回響。南市府環保局長許仁澤表示，跨局處查緝...

南台科大左鎮教會開發新式 「電子火把」20日辦火把報佳音

南台科技大學與左鎮教會合作設置「火把工作坊」，近日開發新式電子火把，還為左鎮街區住戶布置「聖誕節家戶燈光」。區公所今天公...

雲林斗南、虎尾三處道路槽化線將塗銷 張麗善：道路設計應因地制宜

雲林縣府自辦20鄉鎮市區道路及人行道管理養護考核，第一名由莿桐鄉公所拿下，今頒發400萬元工程補助金，並舉辦友研討會，縣...

守護台南南山公墓不成「肥肉」 分波提報具歷史價值墓塚

台南市文資處日前連續召開多次「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，討論南山公墓已列冊追蹤的墓塚，是否列...

五分車載甘蔗製糖季節限定來了 台日糖都簽署觀光合作

雲林縣虎尾糖糖是全台唯一仍以五分車運甘蔗的糖廠，獨特製糖文化讓虎尾有糖都之稱，本周三將即將迎來製糖季，雲林縣觀光協會今與...

迎戰進口青花菜 台南農改場種苗改進協會辦優良品種競賽

青花菜是台灣重要蔬菜、年產量也不低約3萬公噸，但目前每年仍進口近兩萬公噸。台南區農業改良場、台灣種苗改進協會明天將舉辦「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。