黃偉哲示範虱目魚料理 推台南漁產年節禮盒

台南市政府今天在民治市政中心舉行優質漁產年節禮盒行銷記者會，台南市長黃偉哲配合體驗製作虱目魚料理，並推薦台灣鯛、烏魚子等多項精選水產禮盒，提供民眾年菜及送禮選擇。

黃偉哲在現場與嘉南藥理大學餐旅管理系老師王明煌展示「虱念台南味」虱目魚料理秀，現場並有巨無霸虱目魚肚、極品鮮蝦、國際認證台灣鯛、嚴選烏魚子、頂級蒲燒鰻等精選禮盒組。

黃偉哲致詞表示，台南的蘭花、火鶴花、鳳梨、芒果、文旦、柳丁、椪柑、芝麻等農產品，在全台可算數一數二，漁產方面的虱目魚、台灣鯛產量都是全台最多且品質最好，由於年節腳步將近，民眾也要開始預備年菜，希望大家踴躍採購台南優質農漁產品。

台南市政府農業局提供資料指出，台南海上捕撈及養殖產業發達，四季皆有新鮮漁獲，漁產年產量約7萬6000公噸，年產值逾新台幣85億元，為強化漁業產業鏈，市府與中央投注1.88億經費興建「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」，擴大漁產集貨加工量能，有助拓展國際市場通路。

台南市農業局指出，漁產品為優質蛋白質來源，料理方式多元，逐漸成為現代健康飲食主流，台南市業者抓住商機建立自有品牌，消費者在多家大型賣場通路或電商平台皆可輕鬆購得台南優質漁產品，盼民眾多多選購。

農業局指出，喜愛台南在地農漁畜年節商品民眾，可於明年1月10日前往在民治市政中心南瀛堂舉辦的「蛇咪農厚禮2025南瀛新春農特產伴手禮展售會」選購，多項優惠組合會讓民眾感覺「買到賺到」。