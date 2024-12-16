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五分車載甘蔗製糖季節限定來了 台日糖都簽署觀光合作

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾糖糖是全台唯一仍以五分車運甘蔗的糖廠，獨特製糖文化讓虎尾有糖都之稱，本周三將即將迎來製糖季，雲林縣觀光協會今與日本長野縣觀光機構在虎尾簽署MOU，將藉糖都特色與長野縣進行觀光合作與交流。

虎尾糖廠是全台唯二仍在製糖的糖廠，更是唯一使用五分車載運甘蔗製糖的糖廠，糖廠廠長蘇建元表示，本周三糖廠將開始載運甘蔗製糖，這是專屬虎尾的城市特色。

雲林縣長張麗善表示，今天選在虎尾與長野縣簽署觀光合作，充分展現虎尾糖都特色與魅力，未來雙方在觀光的會更加的精進、綿密，相信可以促進台日之間的友好關係。

長野縣觀光機構專務理事佐藤 啓介今在現場大口品嘗虎尾糖製成的飲品、甘蔗汁跟糖葫蘆，他表示，將深入了解雲林縣的優點，並且確實學習並帶回去，也希望能將長野縣的魅力，包括雪景和山脈，傳達給大家，邀請雲林縣的朋友們到長野縣旅遊。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，「No sugar factory, No Huwei」，虎尾鎮因虎尾糖廠而起，希望將糖都的獨特魅力與文化價值特色推向國際舞台。

虎尾糖廠每年12月至3月進入製糖期，形成五分車沿著糖鐵穿梭於農村景觀與虎尾市區的特有畫面，縣府將於12月28日在虎尾同心公園舉辦首屆糖都嘉年華，帶領大家深入探索糖都獨特魅力，製糖期期間，另有季節限定遊程「甜蜜季風」，及一連串糖業文化路徑活動，邀請大家一起追五分車，重溫甜蜜時光。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰表示，今與長野縣簽署合作後，22日將舉辦觀光論壇，會後將提出台日觀光合作具體方向給相關單位，落實台日緊密合作。

雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣觀光協會與日本長野縣觀光機構選在虎尾糖都簽署MOU，進行觀光交流，展現糖都魅力。記者陳雅玲／攝影

五分車 雲林 魅力

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